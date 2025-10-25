Togo: La foi togolaise en marche vers Togoville

La 53e édition du pèlerinage marial au sanctuaire Notre-Dame du Lac-Togo, Mère de la Miséricorde, se tiendra du 7 au 9 novembre à Togoville, dans la préfecture de Vo, au sud-est du Togo.

Cet événement spirituel majeur rassemble chaque année des milliers de fidèles catholiques venus de tout le pays, ainsi que de la diaspora et des pays voisins.

Organisé par le diocèse d'Aného, ce pèlerinage est un moment fort de recueillement, de prières, de célébrations eucharistiques et de méditations mariales, autour de la Vierge Marie, Notre-Dame du Lac-Togo, figure centrale de la foi catholique dans la région.

Le sanctuaire de Togoville, haut lieu de foi mariale, est intimement lié à l'histoire de l'évangélisation du Togo. C'est en 1973 que le pape Paul VI a reconnu officiellement le sanctuaire comme lieu de pèlerinage national, suite à l'apparition mariale rapportée en 1971 à une jeune fille du village, qui aurait vu la Vierge au bord du lac Togo.

Depuis lors, Togoville accueille chaque année des milliers de pèlerins pour une démarche spirituelle placée sous le signe de la miséricorde, de la conversion et de la réconciliation.

Ce pèlerinage est aussi une grande rencontre fraternelle entre communautés religieuses et un espace d'expression de la foi populaire. Il contribue à raffermir la foi, renforcer la cohésion sociale et rappeler le rôle de Marie comme intercesseur auprès du Christ pour le salut du monde.