Afrique: CAF/C1-C2 - Le FC Lupopo et l'AS Maniema Union qualifiés pour la phase de groupes

Le FC Lupopo a validé son billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, après sa victoire aux tirs au but, samedi 25 octobre, contre Orlando Pirates.

Sur le terrain de l'Orlando Stadium à Soweto, les Cheminots lushois se sont inclinés sur le score de 0-3.

Nemtajela a ouvert le score pour Orlando Pirates à la 39e minute, suivi d'un deuxième but signé Mbuthuma à la 68e minute. Appollis a scellé la victoire des Sud-Africains dans les dernières minutes du match.

Mais lors de la séance des tirs au but, les Lumpas ont marqué cinq tirs contre quatre pour leurs adversaires, décrochant ainsi leur qualification pour la phase de groupes de la plus prestigieuse compétition interclubs de la CAF.

En Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union a également obtenu son ticket en éliminant Royal Léopards d'Eswatini.

Sur le terrain, les Unionistes ont fait match nul 1-1. Ils ont ouvert le score dès la 7e minute grâce à Dieumerci, avant que Badenhorst n'égalise à la 90e minute. Aux tirs au but, les Corbeaux de Kindu ont pris l'avantage en transformant quatre tirs contre trois pour les joueurs de Royal Léopards.

Le deuxième représentant de la RDC en Coupe de la Confédération, l'AS Simba, disputera son match retour ce dimanche. Lors de la manche aller, le club de Kolwezi avait concédé un nul vierge (0-0) au stade de Kamalondo à Lubumbashi face aux Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud.