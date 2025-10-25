Congo-Kinshasa: Un espace récréatif de l'UNICEF pour plus de 1 700 enfants déplacés à Kalemie

L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) accueille chaque jour plus de 1 700 enfants retournés et déplacés dans un espace récréatif aménagé sur le site de Kidodi, situé dans le village de Tabacongo, à 18 km de la ville de Kalemie (province du Tanganyika).

Ces enfants, ayant fui avec leurs parents l'insécurité dans leurs milieux de vie, participent à divers jeux sportifs tels que le football, le basketball, le tennis, le volleyball, entre autres.

C'est une manière de leur faire oublier les moments de crépitement d'armes vécus et d'apaiser les traumatismes subis.

Cet espace « ami des enfants », aménagé grâce au projet « Réponse rapide » de l'UNICEF, s'inscrit dans le cadre du soutien à la réintégration des enfants affectés par les crises dans le Tanganyika. Il est mis en oeuvre par Caritas Kalemie-Kirungu.

Devant des journalistes en visite sur le site, les gestionnaires ont expliqué que cet espace récréatif se veut également un cadre d'apprentissage. Des filles y apprennent la fabrication de savons, de sacs artisanaux, la couture, ainsi que d'autres métiers générateurs de revenus.

Ils ont également indiqué que ce site constitue un lieu d'écoute et de prise en charge pour les femmes victimes de différentes formes de violence, notamment les survivantes de viol dans la province du Tanganyika.

Cet espace de jeu, qui favorise la cohabitation pacifique, s'inscrit dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation soutenu par l'UNICEF.

Ce projet est financé par le Bureau d'assistance humanitaire de l'USAID (Agence des États-Unis pour le développement international), un partenaire clé de l'UNICEF. Ce partenariat se traduit par un soutien financier et opérationnel à des programmes humanitaires essentiels, notamment dans les domaines de la nutrition, de l'accès à l'eau potable (WASH) et de la réponse aux crises en RDC.