Congo-Kinshasa: Un mort et plusieurs disparus après une attaque des ADF à Kamagolo

Le village de Kamagolo, situé à 45 kilomètres de Komanda sur l'axe Yedi, dans le territoire d'Irumu, a été la cible d'une attaque des rebelles ADF dans la nuit de jeudi 23 au vendredi 24 octobre. Un policier a été tué, un camion incendié, et plusieurs personnes sont portées disparues, selon des sources locales.

Les assaillants seraient des combattants ADF, fuyant les opérations militaires en cours vers Lolwa, sur la route Komanda - Mambasa. Une partie de ce groupe se serait repliée dans la forêt de Kamagolo, provoquant cette attaque inédite dans une zone jusque-là paisible.

Les habitants de Kamagolo et des localités voisines, comme Mateumba et Lubumbashi, vivent principalement de l'agriculture, de l'exploitation artisanale de l'or et de la coupe de bois. Ils ont massivement fui vers les sites de Mukasila 1 et 2 par crainte de nouvelles attaques.

Les forces conjointes FARDC-armée ougandaise ont lancé une poursuite des rebelles pour tenter de stabiliser la région. Cependant, la société civile locale appelle à un renforcement immédiat des opérations militaires, craignant une expansion des attaques des ADF vers d'autres zones du territoire d'Irumu.

Cette incursion marque une nouvelle étape inquiétante dans la stratégie des ADF, selon la même source. Ces rebelles continuent d'exploiter les failles sécuritaires pour étendre leur présence en Ituri, au détriment des populations civiles constamment déplacées.