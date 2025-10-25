Afrique: Boxe/ Championnat de la Zone 3 - La RDC en tête avec 20 médailles

25 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La sélection congolaise termine en 1ere position du championnat d'Afrique zone 3, qui s'est déroulé du 17 au 24 octobre à Nairobi, capitale du Kenya.

Sur les 25 athlètes congolais en compétition, 20 ont réussi à rafler des médailles : 12 en or, 4 en argent et 4 autres en bronze. Le directeur technique national de la Fédération congolaise de boxe (FCB), Toussaint Lofanga, se dit très serein pour sa sélection :

« Nous étions venus ici pour ramener des médailles à la maison. C'était ça notre objectif et on l'a fait. Je remercie tout le comité exécutif dirigé par le général Ferdinand Ilunga Luyoyo pour la confiance et le soutien ».

La RDC termine en tête du tableau avec 20 médailles : 12 or, 4 argent, 4 bronze.

En deuxième position, vient le Kenya pays hôte avec un total de 23 médailles : 5 or, 10 argent, 8 bronze.

L'Ouganda occupe la troisième place avec 14 médailles : 5 or, 4 argent, 5 bronze.

Le Cameroun vient en quatrième posture avec 5 médailles : 2 or, 3 bronze.

Et la Tanzanie clôture le classement avec 14 médailles : 1 or, 4 argent ainsi que 9 bronze.

