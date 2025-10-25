Cote d'Ivoire: Vote au groupe scolaire Anono - À la mi-journée, l'affluence se fait encore attendre

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Il était 12 h 03 lorsque nous arrivions au groupe scolaire Anono 1, 2, 3, 4 et 5, situé dans le village d'Anono, dans la commune de Cocody.

La dizaine de bureaux parcourus présentait une certaine morosité sur le plan de la fréquentation des électeurs.

« Depuis l'ouverture à 8 h 10, nous avons enregistré une quinzaine de votants, alors que plus de cent sont inscrits », a déclaré un assesseur ayant requis l'anonymat.

Dans certains bureaux, il est possible de compter à vue d'oeil les bulletins déjà déposés dans les urnes. « Nous pensons que d'ici l'après-midi, la situation va évoluer. Certains préfèrent venir voter à la dernière minute », a rassuré un représentant de candidat.

Dans un autre bureau, les assesseurs se tournaient les pouces, dans l'attente d'électeurs arrivant au compte-gouttes.

