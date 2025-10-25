Cote d'Ivoire: Présidentielle à Yamoussoukro - Souleymane Diarrassouba salue la détermination des électeurs

« Je viens d'accomplir mon devoir civique et de citoyen ivoirien. J'ai voté pour mon candidat, le Président Alassane Ouattara, à cette élection présidentielle », a déclaré, visiblement soulagé, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, ce samedi à Yamoussoukro.

Le ministre a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude au chef de l'État pour les dispositions prises en vue du retour au calme dans la capitale politique. Il a également salué la Commission électorale indépendante (CEI) pour les mesures diligentes adoptées après l'incendie de son siège, notamment la mise en place d'un nouveau local et le déploiement effectif du matériel électoral dans les différents lieux de vote.

« Je suis fier des populations dont les lieux de vote ont été impactés par le contexte particulier ici. La CEI a regroupé certains bureaux dans de nouveaux sites et les électeurs ont répondu favorablement. Ce matin, ils se sont déplacés de leurs villages vers ces nouveaux lieux de vote. Je voudrais rassurer tout le monde : j'ai voté et j'invite chacun à en faire autant. Nous avons aujourd'hui à Yamoussoukro le calme, la sécurité et la sérénité », a-t-il souligné.

Souleymane Diarrassouba a souhaité que cette journée électorale se déroule dans la paix et la transparence, et qu'à l'issue du scrutin, « le choix de la majorité des Ivoiriens se porte sur le candidat Alassane Ouattara ». Il a enfin émis le voeu que Yamoussoukro enregistre un taux de participation exceptionnel, afin de démontrer à la face du monde l'attachement des populations locales au Président de la République.