Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre 2025 - 150 observateurs de Wanep Côte d'Ivoire sur le terrain

Cent cinquante (150), c'est le nombre d'observateurs déployés pour l'élection présidentielle en Côte d'Côte d'Ivoire par le Réseau Wanep Côte d'Ivoire.

L'imam Cissé Djiguiba, président de la Cellule de facilitation de réponses, une des chambres de la veille électorale de Wanep Côte d'Ivoire, l'a indiqué dans une déclaration le vendredi 24 octobre 2025, à Abidjan-Cocody.

Le déploiement des équipes sur le terrain fait partie du dispositif de la Cellule de veille mise en place pour l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Cette cellule, selon Cissé Djiguiba, travaillera en coordination avec toutes les structures de l'Etat et non-étatiques requises pour la facilitation des réponses rapides aux risques de violence au cours de cette élection, sur l'étendue du territoire national.

Au moment où l'élection se déroule, Wanep Côte d'Ivoire se réjouit des efforts consentis par le gouvernement ivoirien. Le Réseau note des efforts entrepris sur plusieurs mois appelant à une présidentielle inclusive. La participation de nombreuses missions nationales et internationales pour l'observation de cette élection présidentielle de ce samedi.

Wanep salue également la sensibilisation et l'appel à des élections apaisées par les organisations de la société civile et des guides religieux.

Il s'inquiète toutefois de « risques persistants de prolifération de fausses informations, de manipulation et d'ingérence étrangère de l'information ». Le Réseau s'inquiète aussi des risques « de violences » qui pourraient subvenir dans certaines localités.

Wanep appelle le gouvernement à relever certains défis liés à la sécurisation des opérations de vote et de dépouillement, des biens et des personnes ainsi que le renforcement de l'environnement sécuritaire au plan national.

Selon Ovi Kouamé Jean-Marc, coordonnateur de Wanep, l'organisation est à sa troisième mission d'observation en Côte d'Ivoire. Cette année, pendant trois jours (du vendredi 24 au dimanche 26 octobre), les équipes s'attelleront à des remontées d'informations qui seront traitées au sein des différentes chambres (collecte de données, la vérification, l'analyse et la chambre de réponses).