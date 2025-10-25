Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Kandia Camara salue la mobilisation des populations d'Abobo

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La présidente du Sénat, Kandia Camara, par ailleurs, maire de la commune d'Abobo, a salué le samedi 25 octobre 2025, la mobilisation de ses administrés pour le scrutin présidentiel.

« Je voudrais demander à l'ensemble des Ivoiriens et Ivoiriennes inscrits sur la liste électorale, d'accomplir leur devoir civique, en se déplaçant pour aller voter le candidat de leur choix. Nous sommes dans un pays démocratique, alors rien n'est imposé », a exhorté Kandia Camara, après avoir glissé le bulletin de vote dans l'urne.

Pour la première magistrate de la commune d'Abobo, la paix est le préalable de tout développement harmonieux. C'est pourquoi elle invite les jeunes et les femmes à accomplir leur devoir civique dans le respect des divergences politiques. « Evitez toute sorte de violence », a conseillé le maire d'Abobo, entouré de certains de ses proches collaborateurs.

« Je voudrais saluer les femmes de côte d'Ivoire qui se sont mobilisées pour cette élection présidentielle. On les voit massivement dans les lieux de vote. Elles démontrent qu'elles sont de vraies citoyennes, qu'elles aiment leur pays, la Côte d'ivoire », a-t-elle insisté, soulignant que ce qui est fait en Côte d'Ivoire, est au bénéfice de l'ensemble des Ivoiriens.

