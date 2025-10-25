Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 à Yamoussoukro - Augustin Thiam salue un scrutin apaisé et la liberté retrouvée de voter

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Le ministre-gouverneur du District autonome de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam, a exprimé sa satisfaction après avoir accompli son devoir civique, ce samedi 25 octobre 2025, dans le cadre de l'élection présidentielle. Pour lui, le simple fait de pouvoir voter cette année est déjà une victoire.

« En 2020, je n'ai pas pu voter. Je n'ai pas pu sortir de chez moi. Cette année, j'ai pu voter », a-t-il confié, visiblement ému, à l'issue de son passage dans son bureau de vote.

Fidèle à l'esprit de paix et de dialogue qui caractérise le District de Yamoussoukro, Augustin Thiam a insisté sur la nécessité de respecter la liberté d'autrui et de bannir toute forme de violence.

« Chacun est libre de voter ou de ne pas voter, mais personne n'a le droit d'empêcher l'autre d'exercer son devoir citoyen. Quelle que soit la situation, la violence n'est jamais une solution », a-t-il martelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour appuyer son propos, le ministre-gouverneur a cité le père fondateur de la Nation, le Président Félix Houphouët-Boigny, rappelant sa célèbre maxime :

« Lorsqu'on met l'autorité devant le choix entre l'injustice et le désordre, elle choisira toujours l'injustice. » Et d'ajouter : « Une injustice peut se corriger, mais le désordre peut tout détruire. »

S'adressant particulièrement à la jeunesse, Augustin Thiam a lancé un appel à l'apaisement et à la responsabilité. « Il faut que les jeunes se calment. Nous connaissons leurs difficultés et travaillons à y apporter des réponses durables. Ce que nous voulons, c'est poursuivre le développement déjà engagé », a-t-il assuré.

Abordant la question de la délocalisation de certains bureaux de vote pour des raisons de sécurité, il a reconnu que cette mesure a pu perturber certains électeurs. « Il est regrettable que beaucoup aient été informés tardivement. Certains ont dû parcourir plusieurs kilomètres pour rejoindre leurs nouveaux lieux de vote, ce qui impactera sans doute le taux de participation », a-t-il observé.

Cependant, il s'est réjoui des efforts consentis par les populations pour accomplir leur devoir civique malgré ces contraintes.

En conclusion, le ministre-gouverneur a estimé que le taux de participation sera nettement supérieur à celui de 2020, marquant ainsi un regain d'engagement démocratique. « Cette année, nous avons pu voter, et c'est déjà un grand progrès pour notre pays », a-t-il déclaré avec optimisme.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.