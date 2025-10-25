Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Amadou Koné invite les populations à voter massivement

Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs maire de Bouaké, a accompli son devoir civique ce samedi 25 octobre 2025, à l'Epp Walébo, dans le quartier Beaufort de Bouaké.

« Je voudrais féliciter les populations de Gbêkê, et en particulier celles de Bouaké, Brobo et Djébonoua. Je note une forte mobilisation dans les bureaux de vote que j'ai visités. J'invite tous ceux qui sont encore à la maison à se dépêcher, car le vote prend fin à 18 heures », a-t-il déclaré à sa sortie d'isoloir.

Amadou Koné s'est également réjoui du bon déroulement du scrutin. « Je suis confiant que le vote se poursuivra dans de bonnes conditions et qu'ensemble, avec tous les candidats, nous oeuvrerons pour le bonheur des Ivoiriens dans l'union, la fraternité et la cohésion, afin de bâtir un grand pays dans les cinq prochaines années », a-t-il ajouté.

Pour lui, les Ivoiriens doivent continuer à se donner la main pour assurer le développement harmonieux du pays. « C'est ce que les populations, les jeunes et les femmes attendent de nous. Nous devons préserver la stabilité, renforcer la cohésion et célébrer ensemble la Côte d'Ivoire, une fois les résultats proclamés », a-t-il insisté.