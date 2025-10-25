Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Amadou Koné invite les populations à voter massivement

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs maire de Bouaké, a accompli son devoir civique ce samedi 25 octobre 2025, à l'Epp Walébo, dans le quartier Beaufort de Bouaké.

« Je voudrais féliciter les populations de Gbêkê, et en particulier celles de Bouaké, Brobo et Djébonoua. Je note une forte mobilisation dans les bureaux de vote que j'ai visités. J'invite tous ceux qui sont encore à la maison à se dépêcher, car le vote prend fin à 18 heures », a-t-il déclaré à sa sortie d'isoloir.

Amadou Koné s'est également réjoui du bon déroulement du scrutin. « Je suis confiant que le vote se poursuivra dans de bonnes conditions et qu'ensemble, avec tous les candidats, nous oeuvrerons pour le bonheur des Ivoiriens dans l'union, la fraternité et la cohésion, afin de bâtir un grand pays dans les cinq prochaines années », a-t-il ajouté.

Pour lui, les Ivoiriens doivent continuer à se donner la main pour assurer le développement harmonieux du pays. « C'est ce que les populations, les jeunes et les femmes attendent de nous. Nous devons préserver la stabilité, renforcer la cohésion et célébrer ensemble la Côte d'Ivoire, une fois les résultats proclamés », a-t-il insisté.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.