Cote d'Ivoire: Scrutin présidentiel 2025 - Simone Gbagbo confiante pour la suite

La candidate du Mouvement des générations capables (Mgc), Simone Gbagbo, est arrivée dans son centre de vote à 11 h 01 ce samedi 25 octobre 2025.

Elle est entrée dans son bureau de vote à 11 h 07 et a accompli la première étape du processus à 11 h 08, avant de se rendre dans l'isoloir pour exprimer son choix une minute plus tard.

« Je suis très confiante. Je viens d'accomplir mon devoir. Je souhaite que le taux de participation soit à la hauteur de mes attentes », a-t-elle déclaré à sa sortie du bureau de vote.

La candidate du Mgc s'est également félicitée du bon déroulement du scrutin, estimant que c'est le fruit des valeurs qu'elle a prônées tout au long de sa campagne.