Cote d'Ivoire: Scrutin présidentiel 2025 - Simone Gbagbo confiante pour la suite

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La candidate du Mouvement des générations capables (Mgc), Simone Gbagbo, est arrivée dans son centre de vote à 11 h 01 ce samedi 25 octobre 2025.

Elle est entrée dans son bureau de vote à 11 h 07 et a accompli la première étape du processus à 11 h 08, avant de se rendre dans l'isoloir pour exprimer son choix une minute plus tard.

« Je suis très confiante. Je viens d'accomplir mon devoir. Je souhaite que le taux de participation soit à la hauteur de mes attentes », a-t-elle déclaré à sa sortie du bureau de vote.

La candidate du Mgc s'est également félicitée du bon déroulement du scrutin, estimant que c'est le fruit des valeurs qu'elle a prônées tout au long de sa campagne.

