Congo-Brazzaville: Santé publique - Renforcement des capacités des gestionnaires en produits de santé

Dans le cadre de la mise en oeuvre des subventions octroyées par le Fonds mondial aux organismes sanitaires, le Catholic relief services (CRS), en tant que bénéficiaire principal de ce don avec le Programme des Nations unies pour le développement, a organisé, du 20 au 24 octobre à Brazzaville, un atelier sur la gestion des médicaments ainsi que la maîtrise des outils de gestion et de rapportage.

Des gestionnaires des produits de santé venus des départements de Brazzaville, de la Likouala, de la Sangha, de la Cuvette, de la Cuvette Ouest, du Djoué-Léfini et du Congo-Oubangui ont pu approfondir, pendant les cinq jours des travaux marqués par des échanges fructueux, des thématiques essentielles à la bonne gestion des médicaments et autres produits de santé.

Il s'agissait pour la centaine des participants de maîtriser, entre autres, le système d'information de gestion logistique, les outils de gestion et de rapportage, des bonnes pratiques de stockage, la réception et la distribution ainsi que l'intégration des spécificités des programmes VIH, tuberculose et paludisme.

« Vous devenez désormais des relais essentiels dans vos départements et districts sanitaires pour garantir la disponibilité continue, la qualité et la traçabilité des produits de santé. Je vous invite donc à mettre en pratique les acquis de cette formation, à partager vos connaissances avec vos collègues et à participer activement à leur mise en oeuvre au sein de vos structures respectives », a déclaré le Dr Geracson Paloulous, pharmacienne à la direction de la pharmacie et du médicament. Elle a indiqué aux acteurs de santé que c'est par la rigueur et le professionnalisme « qu'ils parviendront à assurer la sécurité pharmaceutique nationale et à répondre efficacement aux besoins de la population ».

Selon Lyse Kikadidi, pharmacienne et membre organisatrice de cet atelier, l'objectif a été de relever un grand défi pour le pays en matière de qualité et de remonter des données. « Il était important pour le CRS de former des acteurs qui sont responsables des données nationales », a-t-elle expliqué.

Participant à cette formation, Anda-Mokale Flomy, chef de centre du centre de santé intégré de l'île Mbamou, s'est dit satisfait de ces acquis et a assuré de les mettre pratique pour la bonne marche de sa structure. « Cette fois-ci, on aura à bien corriger nos erreurs précédentes, parce qu'on a acquis des connaissances très importantes pour mieux faire notre travail », a-t-il promis.

Une visite guidée des différents magasins servant de stockage des produits pharmaceutiques dans le Centre d'achat des médicaments essentiels et des produits a clos l'activité. Les participants ont pu découvrir la méthode de pré positionnement des stocks selon les besoins trimestriels et les espaces dédiés aux antirétroviraux, antituberculeux, antipaludiques et produits de santé reproductive, chacun financé par différents partenaires comme le Fonds mondial et l'Etat.

La CRS, dans la lignée de ses actions au Congo, a prévu dans les prochains jours une deuxième phase de cette formation dans les départements de Pointe-Noire, de la Lékoumou, de la Bouenza et du Niari.