Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - La fondation Tabita-Allégresse lance un appel à la solidarité nationale

Dans l'objectif de contribuer à l'effort de lutte contre le cancer en République du Congo, la présidente de la fondation Tabita-Allégresse, Lydie Léonce Ndongo, a organisé le 23 octobre, dans la salle du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, à Brazzaville, un master class en vue de sensibiliser la population aux dangers liés au cancer du sein et de l'utérus.

En présence de plusieurs organismes sociétaux, notamment des Nations unies et des institutions de santé, la présidente de la fondation Tabita-Allégresse, Lydie Léonce Ndongo, a fait part de son combat contre le cancer. « L'origine personnelle de la fondation est née de la disparition de ma mère, feue Tabita Allégresse Mokana Ndongo, des suites d'un cancer du pancréas en 2017 », a-t-elle déclaré avec émotion, rappelant « qu'aucune femme, aucune famille ne devrait traverser seule ce que nous avons vécu ».

C'est à la suite de cette dure épreuve qu'elle a placé la sensibilisation et le dépistage précoce du cancer au coeur de ses actions. « Face au défi qui est le manque de moyens, la fondation mise sur la synergie des partenaires pour faire reculer la maladie », a-t-elle dit. Elle lance un appel solennel à toutes les entreprises et institutions de bonne volonté à la soutenir. « Le cancer n'est pas seulement un défi médical, c'est aussi un enjeu humain, social et économique. Votre appui peut permettre à une femme de se faire dépister à temps, ou à une mère d'accéder à un traitement », a-t-elle ajouté.

De son côté, le Fonds des Nations unies pour la population, à travers son partenariat technique et stratégique, a salué le leadership constant du gouvernement en faveur de cette cause vitale. Il a rappelé que ces journées scientifiques sont le moment de s'approprier de nouveaux outils, de renforcer les capacités et de multiplier les efforts de sensibilisation, pour faire en sorte que le dépistage précoce ne soit plus une simple option, mais une réalité accessible et systématique pour chaque femme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons le privilège de soutenir cette lutte par la production des documents des lignes directrices nationales de prise en charge des cancers courants dans l'éthique sanitaire. Le document fondamental est la boussole qui guide les professionnels de santé dans la détection et la prise en charge précoce, garantissant ainsi une approche standardisée et de qualité sur l'ensemble du territoire », a expliqué son représentant, Bruno Bilombo.

Participant à l'événement, la directrice du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a rappelé l'essence de son institution à la lutte contre le cancer du sein. « Notre institution, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, qui est par essence un lieu de transmission, ne pouvait guère rester en marge de cette lutte. Car ici, nous honorons certes la mémoire des bâtisseurs d'hier, mais nous avons aussi le devoir de protéger les vies d'aujourd'hui et d'éclairer les consciences de demain. En accueillant les journées scientifiques d'Octobre rose, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, dépositaire d'un héritage mémoriel et patrimonial commun, s'inscrit résolument dans la dynamique d'une communauté qui choisit de soigner autant que de bâtir, de prévenir autant que de protéger », a indiqué Bélinda Ayessa.

Selon les statistiques, le cancer au Congo connaît une augmentation progressive en lien avec le vieillissement de la population, la transition épidémiologique et l'évolution des modes de vie (Tabac, alcool...). 2727 cas de cancer ont été recensés en 2022, dont 1732 décès à cause des diagnostics tardifs, du manque de dépistage organisé et de l'accès limité aux traitements et au manque des infrastructures.

Le ministère de la Santé et de la Population, par le biais de son représentant, François Lebama, a réaffirmé l'engagement du pays à réduire le taux de mortalité lié au cancer du sein et du col de l'utérus, à travers le Plan stratégique national de lutte contre le cancer 2022-2026.