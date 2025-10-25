Congo-Brazzaville: Fête pour l'école

L'inauguration, vendredi dernier, du complexe scolaire de la Liberté à Talangaï, le sixième arrondissement de Brazzaville, a donné lieu à une réjouissance populaire. À travers chants, affiches, calicots, tee-shirts à l'effigie du chef de l'Etat, cris et danses, des jeunes venus des quatre coins de la capitale ont célébré la transfiguration de cet établissement scolaire qui ouvre ses classes ce 27 octobre.

Ce qui était il y a peu encore une enceinte poussiéreuse truffée de bâtiments d'un autre âge est devenu, en l'espace de quatre mois de travaux, l'exemple type d'un rendez-vous avec l'avenir. L'appel est lancé en direction des apprenants, de leurs encadreurs mais aussi des parents afin que chacun en ce qui le concerne prenne la juste mesure de l'investissement consenti par les pouvoirs publics pour obtenir ce résultat.

Avec cette célébration des grands jours en faveur de l'école, lieu de la connaissance par excellence, parions que chez nos enfants en âge de fréquenter l'école s'éloignera par la pédagogie et l'émulation le recours à la violence en milieu éducatif. De tout temps, il est dit et répété que la jeunesse constitue l'espoir de toute nation. La nôtre doit incarner ce rêve et tenir la promesse de l'accomplissement du destin commun.

Aux plus hautes autorités de la République de poursuivre la modernisation de nos infrastructures scolaires et universitaires de façon à ce que l'opportunité d'apprendre dans les meilleures conditions parvienne au fil du temps à solder le contentieux de la baisse du niveau de l'enseignement et nous autorise à scander à l'unisson, vive l'école !