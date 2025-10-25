Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - La marque Blédina mise en cause

25 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Une note du ministère de la Santé et de la Population informe la population de la présence des souches de bactéries E. colis Stec dans les produits de la marque Blédina dénommé Blédine céréales,400 g. Ce produit potentiellement infecté, destiné à la préparation des bouillies pour bébé, est actuellement vendu au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, par la société Regal.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé alerte les direction départementales et les médecins relevant des services sanitaires et d'hygiène de renforcer la vigilance afin de prévenir tout risque sur le territoire national. Le ministre Jean Rosaire Ibara a instruit immédiatement ces directions sanitaires à mettre en oeuvre des actions et appelle notamment à intensifier la surveillance dans les structures de santé, les services de pédiatrie et de gastro-entérologie, afin de détecter et de notifier plus rapidement les cas suspects de diarrhée d'origine alimentaire.

Considérant la nécessité de préserver la santé publique, le ministre demande le retrait sans tarder du lot incriminé du céréale Blédina 400g, lot n°8, DDM 03/09/2026 de tous les points de vente, pharmacies, dépôts et circuits de distribution sur l'ensemble du territoire national. Le contrôle systématique des stocks doit être assuré afin d'éviter toute remise en circulation du produit.

Le ministre de la Santé rappelle qu'il faut impérativement réaliser des prélèvement d'échantillon du lot concerné et les soumettre à des analyses microbiologiques dans les laboratoires agréés afin de confirmer ou d'infirmer la contamination, tout en transmettant un rapport hebdomadaire à son cabinet sur l'évolution de la situation épidémiologique, les résultats des analyses et les actions menées sur le terrain.

Cette annonce urgente, précisons-le, fait suite à la notification de la délégation de l'Union européenne au Congo, dans le cadre du système d'alerte concernant la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux de la Commission européenne.

