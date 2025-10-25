Burkina Faso: Plus de 19 milliards F CFA mobilisés en deux ans

Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, Karim Traoré, a animé une conférence de presse, le samedi 25 octobre 2025, à Tenkodogo, pour faire le point des souscriptions à l'actionnariat populaire et décliner des perspectives.

L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire(APEC) a mobilisé 19 milliards 978 millions F CFA) dont plus 13 milliards grâce à la souscription à l'actionnariat populaire et 6 milliards comme participation et concours de l'Etat, à la date du 30 septembre 2025, en deux ans d'activités, selon son directeur général, Karim Traoré.

Celui-ci a indiqué qu'à la même date, plus 18 milliards 91 millions de francs CFA ont été engagés pour la construction d'entreprises communautaires, notamment la réalisation de l'usine de transformation de tomate à Bobo-Dioulasso, la Société burkinabè de tomates (SOBTO-SA), l'exécution en cours de deux (02) autres projets d'entreprises communautaires (SOBTO/Tenkodogo et Bielmera Mining SA) et la réalisation de plusieurs études de faisabilité de projets d'entreprises communautaires.

Suivant un planning, il a fait savoir que le plan de financement va être bouclé d'ici au 31 décembre 2025, permettant de clôturer le panier de projets.

Mais M. Traoré a rassuré que de nouveaux projets seront lancés bientôt notamment pour le financement de la mine industrielle de Guiro (Guiro Mining SA), l'usine de transformation du coton, de piment à Banfora, etc.

Karim Traoré et son équipe ont, à l'occasion, visité le chantier de construction de l'usine de transformation de tomates de Tenkodogo, lui aussi, fruit l'actionnariat populaire et pour lequel le taux d'exécution est de 52% pour un temps consommé de 55%.