Burkina Faso: Plus de 19 milliards F CFA mobilisés en deux ans

25 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par K.A.K

Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, Karim Traoré, a animé une conférence de presse, le samedi 25 octobre 2025, à Tenkodogo, pour faire le point des souscriptions à l'actionnariat populaire et décliner des perspectives.

L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire(APEC) a mobilisé 19 milliards 978 millions F CFA) dont plus 13 milliards grâce à la souscription à l'actionnariat populaire et 6 milliards comme participation et concours de l'Etat, à la date du 30 septembre 2025, en deux ans d'activités, selon son directeur général, Karim Traoré.

Celui-ci a indiqué qu'à la même date, plus 18 milliards 91 millions de francs CFA ont été engagés pour la construction d'entreprises communautaires, notamment la réalisation de l'usine de transformation de tomate à Bobo-Dioulasso, la Société burkinabè de tomates (SOBTO-SA), l'exécution en cours de deux (02) autres projets d'entreprises communautaires (SOBTO/Tenkodogo et Bielmera Mining SA) et la réalisation de plusieurs études de faisabilité de projets d'entreprises communautaires.

Suivant un planning, il a fait savoir que le plan de financement va être bouclé d'ici au 31 décembre 2025, permettant de clôturer le panier de projets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais M. Traoré a rassuré que de nouveaux projets seront lancés bientôt notamment pour le financement de la mine industrielle de Guiro (Guiro Mining SA), l'usine de transformation du coton, de piment à Banfora, etc.

Karim Traoré et son équipe ont, à l'occasion, visité le chantier de construction de l'usine de transformation de tomates de Tenkodogo, lui aussi, fruit l'actionnariat populaire et pour lequel le taux d'exécution est de 52% pour un temps consommé de 55%.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.