Sénégal: Yankhoba Diémé inaugure une ligne ferroviaire reliant Touba et Mbacké

Touba — Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a procédé à la mise en service, samedi, à Touba (centre), de la nouvelle ligne de chemin de fer reliant Touba, Mbacké et Ngabou (centre).

Cette ligne comprend plusieurs rames de 240 places chacune, a signalé M. Diémé lors de sa cérémonie de lancement, à la gare ferroviaire de Touba.

Elle va effectuer 15 voyages par jour pour transporter près de 4 800 passagers entre Touba, Mbacké et Ngabou, selon le ministre des Transports terrestres et aériens.

"La priorité sera accordée aux élèves et aux étudiants des localités desservies, pour faciliter leurs déplacements vers les établissements scolaires et universitaires", a-t-il signalé.

Les élèves bénéficieront de "tarifs sociaux" comprenant un ticket de 150 francs CFA, soit le plus petit tarif, et un abonnement mensuel de 5 000 francs, a-t-il indiqué, précisant que ces avantages leur ont été accordés par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Environ 108 cheminots sont mobilisés en permanence pour faire fonctionner la ligne", a dit Yankhoba Diémé.

À cet effectif s'ajoutent "les emplois indirects" générés par l'exploitation de cette ligne ferroviaire, selon M. Diémé.

Le chemin de fer va désengorger les routes de Touba et de Mbacké, réduire les émissions de carbone et stimuler l'activité économique locale, a-t-il assuré.

Le ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, les secrétaires d'État chargés de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bacary Sarr, et du Logement, Momath Talla Ndao, ont pris part à la cérémonie, en présence des autorités administratives locales, d'élus locaux, de Cheikh Thioro Mbacké, vice-président de l'Assemblée nationale, et d'un représentant du khalife général des mourides.