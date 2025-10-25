Sénégal: Des appuis financiers distribués à 3.142 ménages vulnérables de Bakel et Goudiry

Bakel — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye a remis à Bakel (Est) des appuis financiers d'un montant de 424. 170. 000 millions francs CFA à 3.142 ménages des départements de Bakel et Goudiry (est), dans le cadre du Projet de riposte à l'insécurité alimentaire.

"Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre le lancement officiel des paiements par transfert monétaire du projet de riposte à l'insécurité alimentaire au titre de l'année 2025. Au total 3. 542 ménages vulnérables dont 1.617 ménages à Bakel et 1.625 pour Goudiry recevront chacun un appui direct de 135.000 FCFA", a expliqué Mme Diéye.

Elle s'exprimait vendredi lors de cérémonie de remise en présence du préfet de Bakel, Daouda Sène, des sous-préfets, des élus locaux, des forces de défense et de sécurité ainsi que des chefs de service déconcentrés.

Selon Maïmouna Diéye, cet appui provient des importants programmes de protection sociale, de résilience aux chocs mis en place par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités pour venir en aide aux ménages vulnérables.

"À travers notre présence ici à Bakel, l'État remplit son devoir d'assistance aux populations confrontées à la crise résultant des effets drastiques des changements climatiques. Cet appui évalué pour couvrir les besoins essentiels d'une famille, a une seule vocation, vous permettre de traverser cette période difficile sans avoir à vendre vos biens, sans retirer vos enfants de l'école", a-t-elle ajouté.

La cérémonie de lancement officiel des paiements a enregistré aussi une distribution de 224 kits alimentaires dont 22 tonnes de riz en appui aux familles qui ont récemment subi les conséquences des inondations dans le département de Bakel.

"Cette double approche de transfert monétaire et kits alimentaires composés de denrées de première nécessité pour parer à l'extrême urgence est au coeur de la stratégie du gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko", a précisé Maïmouna Diéye.

Elle a rappelé qu'à Bakel tout comme dans plusieurs localités, les inondations et l'insécurité alimentaire combinées, ont mis en péril la quiétude et la sécurité des familles, rappelant que ce soutien n'est pas une faveur mais un droit.

"Face à cette réalité, mon ministère responsable de la politique sociale du gouvernement a assigné au Fonds de solidarité national et au commissariat de sécurité alimentaire et à la résilience, la mission de renforcer la résilience des populations les plus touchées en leur apportant un soutien immédiat mais aussi durable", a-t-elle indiqué.

Des chefs de ménages ayant bénéficié de ce transfert monétaire du ministère se sont réjouis de cet appui qui vient "soulager leur quotidien après avoir enregistré des pertes lors des inondations".