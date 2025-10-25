Afrique: Football amical féminin - Le Maroc accueille la FIFA Unites 2025, à partir de ce dimanche

25 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Émirats arabes unis, la Libye, le Tchad et une équipe de réfugiées afghanes prendront part à l'édition 2025 du tournoi féminin amical FIFA Unites prévue à partir de dimanche au Maroc, annonce un communiqué de la FIFA.

Cette compétition initialement prévue aux Émirats arabes unis se tiendra dans le royaume chérifien jusqu'à mercredi prochain.

Elle offrira à l'équipe de réfugiées afghanes, qui y prendra part avec le nom officiel Afghan Women United, l'occasion de faire ses premiers pas dans le football mondial, selon le communiqué.

"La FIFA souhaite également réaffirmer son engagement continu dans la mise en oeuvre de sa stratégie d'action en faveur du football féminin afghan, approuvée par le conseil de la FIFA en mai 2025", affirme la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle annonce que la Libye et le Tchad intégreront le classement mondial féminin FIFA à la fin de cette compétition.

Cette édition du tournoi féminin amical FIFA Unites est un mini-championnat, dans lequel chaque équipe jouera trois matchs.

Celle qui aura le plus grand nombre de points sera déclarée vainqueur, selon le communiqué.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, assure que cette compétition contribuera à la concrétisation de l'une des priorités majeures de l'instance chargée du football mondial, celle de permettre à toutes les femmes, partout dans le monde, de pratiquer le football.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.