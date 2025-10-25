Sénégal: La plage de Soumbédioune débarrassée des ordures

Dakar — La délégation de l'Union européenne au Sénégal et la mairie de Gueule Tapée-Fass-Colobane (ouest) ont débarrassé la plage de Soumbédioune de ses ordures, à l'occasion d'une campagne de sensibilisation sur les conséquences de la pollution marine.

Le nettoiement de cette plage située près du quai de pêche de Soumbédioune, à Dakar, a eu lieu ce samedi.

Des agents du ministère sénégalais des Pêches et de l'Économie maritime y ont pris part, aux côtés de pêcheurs, d'élèves et de notables de la commune d'arrondissement de Gueule Tapée-Fass-Colobane.

"Nous sommes aujourd'hui à Soumbédioune, qui est un endroit symbolique pour la campagne 'EU Beach Clean-up', dont l'objectif est de nettoyer les plages du monde pendant deux mois", a dit Damien Desquiens, chef de mission adjoint de la délégation de l'Union européenne au Sénégal.

Le canal situé près de Soumbédioune y déverse des déchets, a-t-il fait observer, proposant que la plage soit régulièrement nettoyée.

Le maire de Gueule Tapée-Fass-Colobane, Abdou Aziz Paye, affirme que la municipalité organise chaque année des opérations de nettoiement de la plage.