Tunisie: L'ONTT prépare quatre cahiers des charges pour encadrer les nouveaux modes d'hébergement touristique

Le directeur général de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT), Mehdi Haloui, a annoncé samedi la publication prochaine de quatre cahiers des charges relatifs aux nouveaux modes d'hébergement, portant sur les maisons d'hôtes, les gîtes ruraux, les hébergements familiaux et les résidences touristiques.

Cette initiative vise à encourager l'investissement et à diversifier l'offre touristique tunisienne, dans une optique de durabilité et de compétitivité accrue.

Intervenant lors d'un forum consacré au tourisme, à l'intelligence artificielle et à la durabilité du secteur, organisé à Djerba dans le cadre du Festival international des montgolfières et des planeurs, Mehdi Haloui a souligné que le tourisme durable constitue une priorité stratégique pour le ministère du Tourisme. Celui-ci oeuvre à intégrer des critères de durabilité dans les normes hôtelières et les projets d'investissement, tout en soutenant le développement des tourismes culturel, écologique et naturel.

Le responsable a par ailleurs insisté sur l'importance de la connectivité aérienne pour améliorer l'accès à la destination tunisienne, annonçant une coordination renforcée avec le ministère du Transport afin de développer le transport aérien et de simplifier les procédures d'autorisation.

Il a également évoqué la reconquête du marché russe, la création de nouvelles lignes aériennes vers la Chine et d'autres marchés asiatiques, notamment la Corée et le Japon, ainsi que des efforts accrus de promotion à l'international.

Mehdi Haloui a mis en avant la nécessité de renouveler les approches marketing et d'exploiter les opportunités offertes par l'intelligence artificielle pour promouvoir la destination tunisienne de manière innovante. Selon lui, le numérique permet désormais d'atteindre directement

les touristes à travers le monde, sans nécessiter une présence physique sur les marchés, grâce à des outils de ciblage intelligent.

Le forum a réuni des représentants des ministères du Tourisme et du Transport, ainsi que des acteurs publics et privés du secteur touristique, qui ont débattu de pistes pour renforcer l'attractivité et la durabilité du tourisme tunisien.