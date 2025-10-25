Tunisie: 5e édition des Doctoriales Multidisciplinaires à la cité des Sciences de Tunis - Penser la recherche de demain

Du 20 au 24 octobre, la Cité des Sciences de Tunis a accueilli la 5e édition des Doctoriales multidisciplinaires de l'université de La Manouba (UMA), un événement scientifique et académique de grande envergure placé cette année sous le thème : « Vivre demain : s'engager, s'adapter, changer... »

Sous l'égide de l'UMA, cet événement réunit chaque année les doctorants, les enseignants-chercheurs, les experts nationaux et internationaux, ainsi que des acteurs clés autour de grands défis contemporains. L'objectif ? Former autrement les futurs chercheurs, les ouvrir aux enjeux de société et favoriser l'innovation à fort impact.

Un programme pluridisciplinaire tourné vers l'avenir

Pendant cinq jours, les participants sont partis à la découverte d'un programme riche et interactif, alliant conférences, ateliers pratiques, formations, débats, visites scientifiques et présentations de projets ou pitching.

La journée d'ouverture a été marquée par une séance inaugurale avec la participation du président de l'UMA, Pr Ameur Cherif, et du Directeur général de la valorisation de la recherche au Mesr, M. Helmi Merdessi. Suivie des conférences attendues, animées notamment par Ferid Belhaj, ancien vice-président de la Banque mondiale pour la région Mena, Maher Gassab (Esct), Nejib Boulaâres (Atodd), ou encore Chedly Abdelli (Anpr).

Les jours suivants sont consacrés à des formations scientifiques comme celles autour de la « Bibliometrix Masterclass » avec le Pr Foued Ben Saïd, les ateliers de «Soft skills» (qui servent à doter l'audimat d'outils de communication) qui mettent en lumière l'esprit collaboratif et critique des sessions entrepreneuriales avec le partenaire Impact Partner « Think like an Entrepreneur », sans oublier l'exploration minutieuse des liens qui unissent la recherche, le développement durable, l'IA et le patrimoine.

Les doctorants ont accompli également un travail en équipe autour de projets intégrant «les Objectifs de Développement Durable (ODD)» qu'ils ont présentés en fin de semaine lors d'une compétition scientifique.

Une recherche engagée, une jeunesse impliquée

«Les Doctoriales» ne se limitent pas à la réflexion académique : elles offrent aussi un espace d'engagement citoyen, d'innovation responsable et d'ouverture interdisciplinaire. Les intervenants abordent des thématiques variées : changement climatique, gouvernance environnementale, éthique de l'intelligence artificielle, bibliothèques vertes, humanités numériques, entre autres.

Des initiatives étudiantes telles que le Club Green UMA ont été aussi programmées et ont témoigné de l'implication croissante des jeunes chercheurs dans les transitions écologique et sociétale.

Une clôture prometteuse

La semaine s'est conclue hier vendredi 24 octobre 2025 par la présentation des projets des doctorants, évalués par un jury présidé par M. Aslan Berjeb, président de Conect Tunisie. Les meilleurs projets ont été récompensés lors d'une cérémonie de clôture présidée par la Pr Azza Frikha, vice-présidente de l'UMA.

L'Université de la Manouba réaffirme son engagement pour la réflexion scientifique, la formation innovante et son rôle de catalyseur de changement. Les Doctoriales 2025 est un évènement ambitieux qui rassemble sciences, engagement et créativité au service de la société de demain.