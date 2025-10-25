Tunisie: 5e édition des Doctoriales Multidisciplinaires à la cité des Sciences de Tunis - Penser la recherche de demain

25 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Haithem Haouel

Du 20 au 24 octobre, la Cité des Sciences de Tunis a accueilli la 5e édition des Doctoriales multidisciplinaires de l'université de La Manouba (UMA), un événement scientifique et académique de grande envergure placé cette année sous le thème : « Vivre demain : s'engager, s'adapter, changer... »

Sous l'égide de l'UMA, cet événement réunit chaque année les doctorants, les enseignants-chercheurs, les experts nationaux et internationaux, ainsi que des acteurs clés autour de grands défis contemporains. L'objectif ? Former autrement les futurs chercheurs, les ouvrir aux enjeux de société et favoriser l'innovation à fort impact.

Un programme pluridisciplinaire tourné vers l'avenir

Pendant cinq jours, les participants sont partis à la découverte d'un programme riche et interactif, alliant conférences, ateliers pratiques, formations, débats, visites scientifiques et présentations de projets ou pitching.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La journée d'ouverture a été marquée par une séance inaugurale avec la participation du président de l'UMA, Pr Ameur Cherif, et du Directeur général de la valorisation de la recherche au Mesr, M. Helmi Merdessi. Suivie des conférences attendues, animées notamment par Ferid Belhaj, ancien vice-président de la Banque mondiale pour la région Mena, Maher Gassab (Esct), Nejib Boulaâres (Atodd), ou encore Chedly Abdelli (Anpr).

Les jours suivants sont consacrés à des formations scientifiques comme celles autour de la « Bibliometrix Masterclass » avec le Pr Foued Ben Saïd, les ateliers de «Soft skills» (qui servent à doter l'audimat d'outils de communication) qui mettent en lumière l'esprit collaboratif et critique des sessions entrepreneuriales avec le partenaire Impact Partner « Think like an Entrepreneur », sans oublier l'exploration minutieuse des liens qui unissent la recherche, le développement durable, l'IA et le patrimoine.

Les doctorants ont accompli également un travail en équipe autour de projets intégrant «les Objectifs de Développement Durable (ODD)» qu'ils ont présentés en fin de semaine lors d'une compétition scientifique.

Une recherche engagée, une jeunesse impliquée

«Les Doctoriales» ne se limitent pas à la réflexion académique : elles offrent aussi un espace d'engagement citoyen, d'innovation responsable et d'ouverture interdisciplinaire. Les intervenants abordent des thématiques variées : changement climatique, gouvernance environnementale, éthique de l'intelligence artificielle, bibliothèques vertes, humanités numériques, entre autres.

Des initiatives étudiantes telles que le Club Green UMA ont été aussi programmées et ont témoigné de l'implication croissante des jeunes chercheurs dans les transitions écologique et sociétale.

Une clôture prometteuse

La semaine s'est conclue hier vendredi 24 octobre 2025 par la présentation des projets des doctorants, évalués par un jury présidé par M. Aslan Berjeb, président de Conect Tunisie. Les meilleurs projets ont été récompensés lors d'une cérémonie de clôture présidée par la Pr Azza Frikha, vice-présidente de l'UMA.

L'Université de la Manouba réaffirme son engagement pour la réflexion scientifique, la formation innovante et son rôle de catalyseur de changement. Les Doctoriales 2025 est un évènement ambitieux qui rassemble sciences, engagement et créativité au service de la société de demain.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.