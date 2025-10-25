Un événement d'envergure qui constituera une plateforme exceptionnelle pour analyser les traces tangibles de cette histoire commune, de la culture à la gastronomie, en passant par les échanges commerciaux et les perspectives touristiques.

La Sicile et la Tunisie, deux joyaux de la Méditerranée séparés par un simple détroit, partagent une histoire qui remonte à l'Antiquité, une trame millénaire jamais interrompue. Pour célébrer et renforcer ce lien indéfectible, la ville de Palerme accueillera, les 1er et 2 novembre prochain, le colloque international intitulé «Tunisia e sicilia : ponti di cultura, commercio e turismo » (Tunisie et Sicile : ponts de culture, commerce et tourisme).

Cet événement d'envergure constituera une plateforme exceptionnelle pour analyser les traces tangibles de cette histoire commune, de la culture à la gastronomie, en passant par les échanges commerciaux et les perspectives touristiques. Le programme du colloque s'articulera autour de moments forts, couvrant l'ensemble des facettes des relations italo-tunisiennes, et mobilisant des acteurs de haut niveau des deux rives.

Le colloque débutera par une immersion dans la culture populaire et l'artisanat. L'inauguration des pavillons artisanaux le samedi matin à 10h00, en présence du Maire de Palerme, le Prof. Roberto Lagalla, mettra immédiatement en lumière le volet commercial et artisanal. L'exposition s'étendra d'ailleurs sur deux jours (samedi et dimanche), soulignant l'importance économique de ces échanges.

Tout au long du week-end, la Piazza Bologni vibrera au rythme de la culture tunisienne, avec des spectacles artistiques et musicaux animés par l'association Rawafed, assurant une ambiance festive et un contact direct avec le public sicilien. Le point culminant de l'événement sera la Conférence qui se tiendra au Palazzo Riso à 15h00 le samedi, dédiée aux « relations historiques, culturelles et touristiques entre la Tunisie et la Sicile ».

La participation de personnalités institutionnelles, telles que Mohamed Ali Mahjoub (Consul de Tunisie à Palerme) et Francesco Scarpinato (Assesseur régional aux biens culturels et à l'identité sicilienne), soulignera l'engagement politique des deux parties à préserver et à valoriser ce patrimoine commun.

Le panel d'intervenants validera la dimension scientifique et millénaire du colloque. Des universitaires de renom, comme le Prof. Massimo Midiri (Recteur de l'université de Palerme) et le Prof. Alfonso Campisi (Université de La Manouba), échangeront avec des experts de l'histoire et de la culture.

L'analyse des traces tangibles sera particulièrement mise en avant par la présence de Samira Sehili (Directrice des recherches archéologiques-INP) et du Dott. Luigi Biondo (Directeur du Parc archéologique de Ségeste), confirmant que les racines de cette relation plongent dans l'archéologie et l'histoire antique et médiévale, de Carthage à l'ère normande. L'inclusion d'un expert en migration, le Pr. Abdelkarim Hanachi, permettra également d'aborder la continuité humaine et contemporaine de ces échanges.

Une session spécifique à 17h00 sera dédiée à la promotion du tourisme tunisien. Avec l'intervention de Mourad Bel Hassen (Directeur général de la diplomatie économique et culturelle), l'événement réaffirmera l'aspect stratégique de cette collaboration pour les économies régionales. Les représentants de l'Office national du tourisme tunisien (Ontt), ainsi que des acteurs clés du secteur privé (Hakuna Travel), dessineront les perspectives d'une coopération touristique accrue, visant à faire de la Sicile et de la Tunisie des destinations complémentaires et interconnectées.

La reconnaissance de la richesse de la relation passera aussi par la table. La soirée du samedi se conclura par l'événement « Sapori di Tunisia » (Saveurs de Tunisie), un dîner authentique tunisien. Cet aspect gastronomique sera essentiel pour comprendre l'identité méditerranéenne partagée, où les influences culinaires circuleront librement, prolongeant le dialogue culturel jusqu'au palais.

Le colloque de Palerme 2025 devra magistralement remplir sa mission : démontrer que les relations entre la Sicile et la Tunisie ne sont pas de simples proximités géographiques, mais de véritables « ponts » fondés sur une histoire millénaire jamais interrompue. En combinant la rigueur académique (histoire, archéologie), la vitalité populaire (artisanat, spectacles), et la vision stratégique (tourisme, commerce), l'événement posera les jalons d'une coopération future plus forte, où la culture et l'économie continueront de s'enrichir mutuellement sur les deux rives.

Tous mes remerciements vont plus particulièrement au consulat de Tunisie à Palerme, à la région Sicile, à la Ville de Palerme et à tous les acteurs qui ont organisé cet événement de grande envergure.