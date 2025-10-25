La Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition «Snipe-La Presse», représentée par ses deux journaux La Presse et «Assahafa Al Yaoum» a remporté hier, les 1er, 2e et 3e prix qui ont été décernés aux trois journalistes Meriem khedimallah, Mohamed Hedi Abdellaoui et Faten Kasraoui lors de la Cérémonie de remise des prix de la première édition du Concours «Prix de l'amitié sino-tunisienne».

Prenant la parole devant un large parterre de journalistes et responsables des médias tunisiens, S.E l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, a réitéré la détermination de son pays à resserrer les liens avec la Tunisie, soulignant l'importance qu'il y a à regarder ensemble dans la même direction, celle du développement durable.

«Nous aspirons à élargir la coopération avec la Tunisie pour aller ensemble de l'avant sur la voie d'un avenir radieux pour nos deux peuples amis. Et les journalistes joueront, dans ce sens, un rôle décisif pour éclairer la lanterne des décideurs des deux pays», a-t-il affirmé.

Les journalistes présents ont, quant à eux, fait part de leur intérêt grandissant aux questions ayant trait à la marche chinoise qui ne cesse de fasciner à la fois par sa rigueur et son réalisme.

Les relations tuniso-chinoises ont connu, ces dernières années, une montée en puissance discrète mais significative. D'autant que Pékin multiplie ses partenariats en Afrique dans le cadre de l'initiative «Belt and Road» (Ceinture et Route), tandis que Tunis cherche à diversifier ses alliances économiques au-delà de ses partenaires traditionnels européens et maghrébins.