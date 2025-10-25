Tunisie: Khaled Bettine - « AGIL » sécurise l'approvisionnement énergétique de la Tunisie et mise sur les énergies renouvelables

La Société nationale de distribution de pétrole « AGIL » assure un approvisionnement stratégique en carburants et gaz sur l'ensemble du territoire tunisien tout en dominant le marché du kérosène aviation avec plus de 70% des parts de marché. Cette position de leader s'accompagne d'une vision tournée vers les énergies renouvelables.

Khaled Bettine , président directeur général de la SNDP « Agil », a déclaré à Mosaïque que l'entreprise joue un rôle central dans le soutien aux manifestations nationales et contribue au développement du tourisme en Tunisie, particulièrement dans les régions du sud.

Le dirigeant a souligné que ce type de contributions renforce le tourisme intérieur et extérieur. La société nationale de distribution de pétrole dispose d'un vaste réseau de stations couvrant toutes les régions de Tunisie, y compris les zones difficiles d'accès, côtières et montagneuses, afin de garantir la fourniture de carburants et de gaz saisonnier aux familles, notamment durant le pic hivernal.

Le DG a précisé que la société prend toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les quantités requises. Elle maintient des stocks suffisants pour deux à trois jours dans chacun de ses centres de distribution afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement et les retards de livraison.

La consommation quotidienne de gaz en Tunisie atteint environ 180 000 bouteilles. « Agil » en fournit quelque 70 000, le reste étant distribué par d'autres sociétés.

Concernant le secteur aérien, l'intervenant a confirmé que la société contrôle plus de 70% du marché de ravitaillement des avions en kérosène en Tunisie. Elle traite avec des compagnies locales et internationales, notamment Emirates, Qatar Airways et plusieurs compagnies aériennes françaises. Les contrats avec ces compagnies sont conclus annuellement avec possibilité de renouvellement selon la demande.

Sur le plan des stratégies futures, Khaled Bettine a expliqué que la société travaille depuis 2022 au développement de la production d'énergies renouvelables et propres. Cette orientation englobe l'énergie solaire et d'autres énergies durables dans le cadre d'un plan stratégique pour la période 2026-2030.

S'agissant du réseau de stations, « Agil » possède plus de 228 stations terrestres. Environ 8 stations sont équipées de bornes de recharge électrique pour véhicules. Un plan d'extension prévoit de porter ce nombre à 35 stations dans le nord, le centre et le littoral pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques en Tunisie.