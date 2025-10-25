Corrigée par la JS Kabylie (3-0) à Sfax lors de la manche aller, l'USM devra jouer parfaitement sa partition au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou s'il veut ne serait-ce qu'entretenir l'espoir d'une « remontada » en terre algérienne.

Avec des chances très réduites de remonter leur handicap, les Bleus devront aussi se passer ce soir des services du pivot Ousmane Diané, des attaquants Youssef Abdelli et Malcolm Hmidi, du milieu offensif Nassim Douihech et de l'axial Nour Zamen Zammouri pour différentes raisons.

Sanctionnée (3-0) à l'aller et récemment battue par le CA à Radès en L1 sous la conduite du nouveau coach usémiste, Tarek Jarraya, l'USM devra forcément se sublimer et se réinventer pour enrayer la spirale actuelle. Rehausser le niveau aussi, celui d'une équipe qui a l'habitude de sortir le grand jeu face à des adversaires chevronnés, Tarek Jarraya, qui vivra son baptême du feu avec les Bleus en C1, sait pertinemment que le club du Ribat ne peut se permettre de subir une 3e défaite en quelques jours, même si la mission sera des plus délicates en terrain forcément hostile.

Boudiane d'entrée ?

De prime abord, le staff prônera l'offensive à outrance et tentera de favoriser quelque peu l'effet de surprise dès le coup d'envoi. Ainsi, devant Abdesslam Hlaoui, l'on retrouverait le quatuor Rayan Azzouz, Fabrice Zeguei, Raed Chikhaoui et Youssef Herch, quoique l'arrière droit Mahmoud Ghorbal peut aussi être aligné d'entrée.

Au milieu de terrain à présent, en l'absence de Diané, si Moez Haj Ali et Yassine Dridi sont reconduits, le pivot angolais Victor Moises céderait sa place au Sénégalais Cherif Boudiane. A noter aussi que toujours à l'entrejeu, les milieux offensifs, Mehdi Gannouni et Adnene Yaâkoubi, pourraient être lancés en début de rencontre, mais tout dépendra du plan de jeu prôné.

Sur le front de l'attaque enfin, là où l'USM doit exceller, Yassine Amri retrouverait son poste sur le couloir droit même si Brahim Gadiaga est bon pour le service. Sur l'aile gauche, le capitaine Harzi tentera de percer et de combiner avec Seif Souissi ou encore Fakhreddine Ben Youssef. Mission difficile donc pour l'USM ce soir mais à coeur vaillant...