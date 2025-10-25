Tunisie: Les initiatives intelligentes et audacieuses

QUAND la cécité politique fait des ravages parmi les autoproclamés opposants et aussi les autoproclamés défenseurs zélés du processus du 25 juillet sans y avoir participé, il n'est pas surprenant que beaucoup d'initiatives d'une valeur historique certaine se produisent à un rythme régulier et passent inaperçues auprès des médias, même gouvernementaux, ou des réseaux sociaux où les instagrammeurs ne ratent aucune occasion pour vanter les mérites d'un shampoing d'un rouge à lèvres.

Pourtant, il existe des initiatives d'un courage exemplaire et d'un accompagnement très avancé des mutations qui traversent le monde. Initiatives qui sont entreprises par nos écoles et nos entreprises en application régulière des instructions du Président de la République faisant de l'innovation, de la créativité et de l'imagination les axes fondamentaux sur lesquels doit reposer l'éducation des générations montantes.

Ainsi le Chef de l'Etat ne cesse-t-il de sensibiliser les Tunisiens, dès leur plus jeune âge, à s'initier aux secrets de l'intelligence artificielle dans son exploitation positive, à acquérir les rudiments du développement durable et de l'économie verte et à se familiariser avec les changements climatiques en les maîtrisant.

Et ce sont les enfants des écoles primaires qui constituent, dans la philosophie du Chef de l'Etat, la cible privilégiée ou la clientèle n°1 des nouveautés marquant le monde dans ces domaines.

Plus significatif encore, le départ de cette action de sensibilisation et de conscientisation dignes des pays développés et assumant courageusement leurs responsabilités de contribution à l'émergence du nouvel ordre mondial basé sur la solidarité, l'égalité et le partage vient d'être donné dans la région de Kerkennah, l'île qui a joué un rôle historique dans l'émergence des élites les plus attachées à la promotion de la Tunisie aux plus hauts niveaux de modernité.

A un moment où certaines parties n'hésitent pas à impliquer les enfants dans des actes avérés de violence et de délinquance, d'autres, imprégnées de la culture militante du processus du 25 juillet, engagent nos «chérubins» dans des actions qui leur permettront de faire avancer la Tunisie sur la voie de l'excellence et du progrès méritoirement partagés.