Tunisie: Hatem Ben Youssef - « La baisse mondiale de l'or n'impacte pas notre marché déjà sinistré »

25 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par S.M.

Malgré un léger recul des cours internationaux, le secteur de la bijouterie fait face à une crise de consommation liée à la baisse du pouvoir d'achat.

Le président de la Chambre syndicale des bijoutiers, Hatem Ben Youssef, a affirmé que la baisse du prix de l'or sur les marchés mondiaux n'affecte pas le marché tunisien, car elle « reste minime et ne dépasse pas quelques dinars par gramme ».

Dans une déclaration à Mosaïque FM, Ben Youssef a souligné que le prix de l'or a connu une hausse notable par rapport à l'année précédente. En parallèle, les marchés tunisiens de l'or enregistrent une désaffection massive pour l'achat, en raison de la dégradation du pouvoir d'achat. Cette situation contraste fortement avec ce qui se passe en Turquie et même en Algérie, où la demande reste soutenue.

« L'or chinois » ne constitue pas une menace immédiate

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, notre interlocuteur a relativisé les inquiétudes concernant la fabrication par la Chine d'un nouveau type d'or. Selon lui, cela ne représente pas un motif de préoccupation si le métal est véritablement de l'or authentique. En revanche, ce qui pourrait s'avérer problématique serait la possibilité d'une saturation du marché par ce produit.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.