Cameroun: Soutien de Tchiroma Bakary, le professeur Jean Calvin Aba'a Oyono interpellé à Yaoundé

Au Cameroun, l'étau autour des soutiens les plus actifs de Issa Tchiroma Bakary s'est poursuivi : après Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, interpellés vendredi soir à Douala, le professeur Aba'a Oyono, l'un des conseillers du candidat du FSNC a lui été arrêté ce samedi matin à son domicile de Yaoundé. Dans un point de presse dans la mi-journée, le ministre Paul Atanga Nji a formellement reconnu les interpellations de ces leaders et annoncé que d'autres pourraient suivre, toujours autour de Issa Tchiroma Bakary.

Avant son interpellation ce matin, le professeur Aba'a Oyono avait déjà été refoulé de l'aéroport de Garoua il y a deux jours. Il venait d'y atterrir pour des séances de travail prévues avec Issa Tchiroma Bakary. Il avait été renvoyé à Yaoundé sans sommation.

Ce samedi matin, il a été surpris chez lui par des gendarmes en civil et conduit sans résistance vers une destination inconnue, a confié une source familiale. Avec Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, cet ancien soutien de Maurice Kamto, fait partie du premier cercle de ceux qui ont pensé la stratégie de campagne de Issa Tchiroma Bakary, et depuis le 12 octobre, de ceux qui le conseillent dans sa revendication de victoire.

Dans une déclaration à la presse cet après-midi, Paul Atanga Nji, le ministre de l'Administration territoriale a justifié ces différentes interpellations, en indiquant qu'elles procèdent de la mise à nu d'un plan insurrectionnel savamment pensé par le camp de Issa Tchiroma Bakary. Des enquêtes sont ouvertes et d'autres interpellations vont intervenir, a-t-il par ailleurs prévenu.

Issa Tchiroma Bakary pour sa part a publié un nouveau communiqué. Il a invité ses partisans à ne pas avoir peur. Dénonçant sur ces récentes interpellations autour de lui, des méthodes déjà connues, et a maintenu son mot d'ordre à manifester pour la journée de dimanche.