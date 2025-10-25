L'équipe nationale féminine du Sénégal a été contrainte hier, vendredi 24 octobre 2025 au Stade Lat Dior de Thiès à un match nul vierge (0-0) par celle de la Côte d'Ivoire. C'était pour le compte de la manche aller du dernier tour des éliminatoires a la CAN 2026. Bousculées, les Lionnes doivent hausser le niveau ce mardi pour espérer décrocher le ticket qualificatif.

L'équipe nationale féminine du Sénégal devra se surpasser pour décrocher la qualification pour la CAN de 2026. C'est un impératif après le nul concédé hier, vendredi 24 octobre 2025 au stade Lat Dior, face à la Côte d' Ivoire (0-0) en match comptant pour la manche aller du second tour des éliminatoires de la CAN 2026.

Pour les protégées de Mame Moussa Cissé, il fallait plus pour venir à bout équipe des Éléphantes très outillées sur le plan technique et assez joueuse. Elles ne tardent pas à prendre le jeu à leur compte et se créer les situations les plus dangereuses. Comme sur ce tir de Kouassi qui heurte la balle transversale (23e).

Dominée dans l'entre jeu, le Sénégal densifie son milieu avec les rentrées de Fatoumata Dramé et Sokhna Pène. Les Lionnes retrouvent un peu d'allant en attaque. Comme sur ce débordement de Fatou Drame sur le côté droit suivi d'un parfait centre pour Mam Diop. L'attaquant des Lionnes ne mettra pas assez de puissance à sa tête pour le mettre au fond des filets (66e).

Les Éléphants ne se montrent pas aussi efficaces. Sur les grosses occasions, elles butent sur la gardienne Adjia Ndiaye. En dernier rempart, elle réussira à garder les cages inviolées et permettre à son équipe d'obtenir le nul.

Avec ce score de parité, le suspense reste entier total. Le match retour prévu dans quatre jours s'annonce décisif.

Trois mois après son élimination en quarts de finale de la CAN 2025 par l'Afrique du Sud, les Lionnes devront impérativement faire la différence. Ce qui sera une autre paire de manche face à une équipe ivoirienne qui ambitionne de retrouver la scène continentale après 11 années d'absence. Le match retour est prévu ce 28 octobre, à 19h00 GMT, au Stade Felix Houphouët Boigny de Côte d'Ivoire.