Sénégal: Commune de Diembéring - 6000 élèves de kits scolaires pour améliorer leurs performances

Dans une belle dynamique de solidarité éducative, la commune de Diembéring, en partenariat avec la Fondation club Med et d'autres acteurs, a offert des kits scolaires à près de 6 000 enfants issus des écoles élémentaires et maternelles de la localité. Une initiative évaluée à plus de 20 millions de francs Cfa, qui vient renforcer l'équité et les conditions d'apprentissage.

ZIGUINCHOR- La cour de l'école élémentaire Cabrousse 1 dans la commune de Diembéring a vibré dans l'après-midi de ce samedi 25 octobre au rythme de la joie et des applaudissements. Autorités éducatives, enseignants, élus et partenaires du développement s'y sont retrouvés pour assister à la remise symbolique de 6 000 kits scolaires offerts aux enfants des 22 écoles primaires et 19 écoles maternelles de la commune.

Cette opération, d'une valeur totale de 20 156 276 francs Cfa, s'inscrit dans le cadre du programme «Un enfant, un kit», initié depuis plusieurs années par la Fondation club Med, en collaboration avec la mairie et d'autres partenaires. «Cet appui est venu à son heure. Ces kits ont permis aux enfants de commencer les enseignements-apprentissages à temps. Ce don va masquer les disparités sociales», s'est réjoui Ousmane Badji, directeur intérimaire de l'école Cabrousse 1.

Pour Birane Tamba, administrateur général de Club Med au Sénégal, cette action s'inscrit dans une démarche durable. «Ce programme mis en oeuvre depuis plus de cinq ans permet aux enfants de la commune de Diembéring d'étudier dans de bonnes conditions. Nous continuerons à soutenir ces enfants de la République pour leur garantir une éducation de qualité», a-t-il fait savoir.

Du côté des autorités territoriales, la satisfaction était palpable. Le premier adjoint au maire de la commune de Diembéring, Abdourahmane Diallo, a salué «un partenariat fécond pour une cause noble», soulignant que «ces kits scolaires vont permettre à 6 000 enfants de démarrer les cours dans de meilleures conditions». Pour sa part, le sous-préfet de l'arrondissement de Cabrousse, Aliou Wade, a quant à lui invité la population et les entreprises locales à s'engager davantage dans la promotion de l'éducation. «Investir dans l'éducation, c'est bâtir l'avenir de la République.

Ce don va aider les enfants à mieux s'épanouir à l'école. Nous devons continuer à leur offrir un meilleur espoir», a déclaré avec conviction, le Chef de l'exécutif dans cette circonscription. Au-delà du geste matériel, cette initiative traduit un engagement collectif en faveur de l'avenir des enfants de Diembéring. Dans une région où les inégalités sociales restent visibles, le projet «Un enfant, un kit» redonne à l'école son rôle premier : celui d'un espace d'égalité des chances et d'espoir pour toute une génération.