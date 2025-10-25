Sénégal: Tambacounda, enregistré son premier cas de fièvre de la vallée du Rift humain

La ville de Kidira dans le département de Bakel, région de Tambacounda, a enregistré son premier cas de fièvre de la vallée du Rift (FVR) détecté chez un berger malien. » Le berger présentait des signes, on a fait des prélèvements qui se sont révélés positifs. Il est le premier cas dans la région », a déclaré le Directeur régional de la santé de Tambacounda, Bayal Cissé.

À en croire ce dernier, le patient hospitalisé au centre de santé de Kidira est stable. Selon le Drs, des investigations sont menées pour déterminer la ligne de transmission de la maladie. En attendant les tests effectués sur le cheptel se sont tous révélés negatifs.

Les mesures conservatoires consistant à mettre en quarantaine le patient et les animaux, ont été immédiatement prises.

D'ailleurs M. Cissé, informe qu'un Comité régional de développement (Crd) est prévu le 30 octobre prochain dans ce sens.