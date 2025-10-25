Sénégal: Abdoulaye Sow nommé secrétaire général de la FSF

Abdoulaye Sow a été nommé secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF) par le président Abdoulaye Fall. Il remplace Victor Ciss qui occupait la poste depuis l'arrivée de Me Augustin Senghor en 2009.

Ancien président de la Ligue de football amateur et deuxième vice-président sous la présidence de Me Augustin Senghor, Abdoulaye Sow apporte une solide expérience administrative et une connaissance approfondie des rouages du football sénégalais.

Le rôle de secrétaire général dans une fédération est stratégique. Il supervise la mise en œuvre des décisions du comité exécutif, coordonne les activités administratives, assure la liaison entre les ligues, commissions et clubs, et veille à la bonne application des règlements. Il est le pilier du fonctionnement quotidien de la FSF et un acteur central pour garantir la transparence et l'efficacité de la gouvernance.

Avec cette nomination, Abdoulaye Sow est appelé à accompagner le président Abdoulaye Fall dans ses ambitions pour le football sénégalais, notamment le développement du football sur toute l'étendue du territoire, le développement des jeunes talents et le renforcement des structures techniques et administratives. Sa mission sera déterminante pour harmoniser les différentes instances et assurer la cohérence des projets fédéraux.