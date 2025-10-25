Sénégal: FSF - Abdoulaye Fofana Seck, conseiller spécial chargé de la communication

Le journaliste Abdoulaye Fofana Seck a été nommé conseiller spécial chargé de la communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF) par le président de l'instance fédérale Abdoulaye Fall.

Avec plus de trente ans d'expérience dans le domaine médiatique, il apporte une expertise précieuse pour renforcer la visibilité et l'image du football sénégalais, à la fois sur le plan national et international. En attendant de définir précisément son rôle au sein de la nouvelle équipe fédérale, Abdoulaye Fofana Seck a accueilli avec enthousiasme sa nomination comme conseiller spécial chargé de la communication.

Au sein de la FSF, il jouera un rôle de tout premier plan. Il assure la diffusion des informations officielles, la promotion des compétitions et des initiatives fédérales, et entretient les relations avec les médias, les supporters et les partenaires. Il valorise également les performances des équipes nationales et soutient la politique de transparence et de proximité de la fédération.

Abdoulaye Fofana Seck débute sa carrière en 1990 à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) comme chroniqueur sportif, avant d'occuper divers postes de responsabilité. Écrivain engagé, il est l'auteur de Je et les autres, Regards sur le Sénégal et a fondé en 2024 la plateforme Sénégal à la croisée des chemins, dédiée au dialogue sociopolitique.