Sénégal: Restructuration à la FSF - Mayacine Mar quitte la DTN et devient coordinateur technique

Après treize ans à la tête de la Direction technique nationale (DTN), Mayacine Mar quitte officiellement ses fonctions. En poste depuis 2012, le technicien sénégalais, atteint par la limite d'âge fixée à 65 ans, a été remplacé dans le cadre de la restructuration annoncée par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Toutefois, il ne quitte pas totalement la scène du football national : le président de la FSF, Abdoulaye Fall, l'a nommé Coordinateur du développement technique, un rôle stratégique chargé d'appuyer la mise en oeuvre des politiques de formation et de modernisation du football sénégalais.

Cette décision s'inscrit dans la volonté du nouvel exécutif fédéral d'insuffler un vent de renouveau à la DTN et de renforcer son efficacité opérationnelle. Abdoulaye Fall a salué « le travail remarquable accompli par Mayacine Mar » tout en soulignant la nécessité d'« adapter la direction technique aux nouveaux défis du football moderne ». Cette transition marque ainsi la fin d'une ère et le début d'une nouvelle approche de développement technique au sein du football sénégalais.

Sous sa direction, les équipes nationales, toutes catégories confondues, ont dominé le football africain, en remportant l'ensemble des trophées continentaux disponibles.