Sénégal: Retour d'Assane Diao - Pape Thiaw face à un luxe de choix offensifs !

Ce samedi 25 octobre 2025, Pape Thiaw a dû avoir le sourire en regardant Côme, en Serie A. Il a en effet vu le retour à la compétition d'Assane Diao, qui n'avait plus joué depuis six mois. Une bonne nouvelle pour le jeune crack, mais aussi pour le sélectionneur des Lions, qui dispose d'une pléthore de joueurs offensifs à moins de deux mois de la CAN 2025 au Maroc (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026).

La bonne nouvelle du jour vient d'Italie. Assane Diao a retrouvé les pelouses, entrant en jeu à la 46e minute sur la pelouse de Parme. S'il n'a pas pu offrir le succès à Côme (0-0), il a sûrement donné le sourire à son entraîneur Cesc Fabregas, mais aussi à son sélectionneur Pape Thiaw, qui a dû faire sans lui lors des trêves de juin, septembre et octobre.

Le dernier match de l'ailier de 20 ans remonte au 19 avril 2025 contre Lecce en Serie A, une rencontre durant laquelle il avait d'ailleurs réalisé un doublé. Ensuite, il s'est blessé au pied avant de rechuter cet été. Son retour, alors que le Sénégal doit affronter le Brésil le 15 novembre, puis aller à la CAN, va faire beaucoup de bien à Côme, mais aussi à la Tanière.

Intégrer la machine offensive

Le retour d'Assane Diao (2 sélections en mars contre le Soudan et le Togo) va également donner quelques maux de tête à Pape Thiaw. Le sélectionneur des Lions, qui a aligné le quatuor Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Nicolas Jackson en octobre, avec des succès probants au Soudan du Sud (5-0) et face à la Mauritanie (4-0), va devoir se creuser les méninges pour constituer son équipe. Car Assane Diao postule désormais à une place dans le groupe, et même dans le onze.

Cependant, il n'est pas le seul dans ce cas. Chérif Ndiaye, qui a enfin débloqué son compteur, est en feu avec son club de Samsunspor en Turquie (2 buts en 3 matchs). Habib Diallo, buteur contre la Mauritanie, est également dans le coup.

Et tout comme Assane Diao, Cheikh Tidiane Sabaly est lui aussi prétendant à une place sur les côtés. Le supersub, auteur d'un but et de quatre passes décisives en huit sélections, est devenu quasi incontournable dans le groupe.

Pape Thiaw dispose donc d'une attaque de feu et de problèmes de riche avant les prochaines rencontres du Sénégal.