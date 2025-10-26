Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 octobre 2025

revue de presse

Lutte contre le blanchiment : Quatre pays africains sortent de la «liste grise» du Gafi

Le Groupe d'action financière (Gafi), le gendarme de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a publié vendredi soir 24 décembre une mise à jour. Résultat : quatre pays africains sortent de la « liste grise » des pays sous surveillance renforcée. Il s'agit du Burkina Faso, du Mozambique, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Une mesure de nature à rassurer les investisseurs.

Dans un message diffusé sur les réseaux, Elisa de Anda Madrazo, la présidente mexicaine de l'institution basée à Paris s'est réjouie de ce résultat à l'issue d'une réunion plénière du Gafi : « C'est une réussite pour le continent africain. Les retraits de quatre pays africains de la liste grise est un record. » (Source RFI)

La Gambie dément la délivrance de 20 000 passeports diplomatiques

Banjul réfute des informations mensongères attribuant au pays l’émission massive de passeports diplomatiques, soulignant que le nombre réel reste strictement encadré et transparent.

Le gouvernement gambien a réfuté les informations faisant état de la délivrance de 20 000 passeports diplomatiques.

Selon le communiqué de la présidence parvenu à APA, la délivrance des passeports diplomatiques en Gambie est strictement encadrée et ne concerne que les diplomates gambiens, leurs conjoints, les hauts fonctionnaires, le personnel gambien servant dans des organisations internationales, ainsi que toute personne représentant les intérêts du pays au niveau national ou international. (Source Apanews)

Nigeria : Des changements à la tête de l'armée

Le gouvernement nigérian a procédé vendredi à des changements à la tête de l’armée du pays le plus peuplé du continent.

Le général Olufemi Oluyede a été nommé au poste de chef d’état-major de la Défense. Il remplace le général Christopher Musa. Alors que le nouveau chef d’état-major de l’Armée est le major-général W. Shaibu.

Des changements ont été aussi enregistrés au niveau de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air. (Source Africanews)

Burkina Faso : 50 000 projets de femmes financés en 2025

En 2025, le Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) a financé plus de 50 000 projets portés par des femmes au Burkina Faso, pour un montant total de 13 milliards de FCFA. C’est ce qu’a déclaré la ministre de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale Passowendé Pélagie Kaboré le 23 octobre 2025.

Selon le ministre, l’autonomisation économique des femmes reste une priorité nationale, soutenue par des politiques de financement, de formation et d’entrepreneuriat féminin. (Source Africa 24)

En Tunisie, la suspension de l’emblématique Association des femmes démocrates provoque de vives réactions

Depuis un coup de force à l’été 2021 du président Kaïs Saïed par lequel il s’est emparé des pleins pouvoirs, des ONG dénoncent une régression des droits et libertés dans le pays.

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), emblématique du combat pour la démocratie en Tunisie, a annoncé la suspension de ses activités par les autorités, suscitant de vives réactions d’autres ONG et personnalités de la société civile. Créée en 1989, cette association féministe a été à la pointe des luttes pour l’avènement de la démocratie en Tunisie et contre la dictature de Zine El-Abidine Ben Ali, renversé en 2011 par une révolte populaire. (Source Le Monde Afrique)

BGN et le système pétrolier parallèle : De Tripoli à Juba, anatomie d’un réseau de captation

Le commerce pétrolier libyen, théoriquement sous contrôle étatique depuis la chute de Kadhafi, est devenu le théâtre d’un système parallèle sophistiqué où une entreprise turque méconnue, BGN, s’est imposée comme acteur central. Les révélations d’Africa Intelligence et du Financial Times dessinent les contours d’un réseau qui s’étend de la Méditerranée à l’Afrique subsaharienne, mêlant corruption, contrebande et géopolitique régionale.

Au cœur de ce système se trouve Rüya Bayegan, une femme d’affaires turco-serbe basée à Dubaï. En moins de cinq ans, elle a transformé BGN, une entreprise familiale de pétrochimie, en un intermédiaire incontournable du pétrole libyen, gérant près de 1 million de barils par jour selon Africa Intelligence. (Source Afrik.com)

Gabon : Le budget de l’économie numérique en hausse de 50 milliards FCFA en 2026

Le ministre de l’Économie numérique et de l’Innovation, Mark-Alexandre Doumba, a défendu, le 19 octobre 2025 avec conviction le projet de loi de finances 2026 (PLF 2026) devant le Parlement de transition. Une annonce majeure a retenu l’attention : le budget alloué au ministère de l’Économie numérique et de l’Innovation (MENDI) connaît une progression exceptionnelle, passant de 32 milliards FCFA en 2024 à 82 milliards FCFA en 2026, soit une augmentation de 50 milliards FCFA.

Cette enveloppe record révèle l’ambition du gouvernement gabonais d’accélérer la transformation numérique du pays. D’ailleurs, le ministre de tutelle a justifié cette hausse budgétaire par la volonté assumée de l’exécutif de faire du numérique un levier stratégique pour le développement national. (Source GabonMediaTime)

Ousmane Sonko annonce un énorme meeting de Pastef ce 8 novembre 2025

Ce samedi 25 octobre 2025, Ousmane Sonko a fait une déclaration sur ses réseaux sociaux. Le président du parti au pouvoir, le PASTEF, a annoncé la tenue d’une rencontre hautement importante le 8 novembre 2025, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor.

« Le samedi 8 novembre, il y aura une grande rencontre du PASTEF. Ce ne sera pas un meeting ou un méga-meeting, mais un tera meeting », annonce M. Sonko, qui promet : « La rencontre du 8 novembre sera inédite dans l’histoire du Sénégal, aussi bien dans l’organisation, la mobilisation que dans le fond », assure-t-il.

Ousmane Sonko a précisé que trois points seront évoqués le 8 novembre prochain : l’État (pour parler des 18 mois de règne du PASTEF), la politique et le PASTEF. (Source Le Soleil)

Togo : Les domaines publics bientôt libérés

Le gouvernement a entamé une opération de grande envergure visant à reprendre le contrôle de toutes les réserves administratives occupées de manière illégale, à commencer par le Grand Lomé, comprenant les préfectures du Golfe et d’Agoè-Nyivé.

À quelques semaines de l’expiration du délai d’un an accordé aux occupants pour libérer les lieux, les autorités se montrent résolument fermes. Une nouvelle étape a été franchie avec l’installation de panneaux géants d’identification sur chaque réserve, dans le cadre d’un vaste recensement des domaines publics. (Source Togonews)

CAN 2025 : Le Maroc vise le sacre à domicile, 49 ans après son dernier titre

Porté par une génération dorée et par tout un pays en ébullition, le Maroc aborde “sa” Coupe d’Afrique des nations avec un seul objectif : la victoire finale.

Trente-sept ans après avoir accueilli la CAN pour la dernière fois, le Maroc retrouve la compétition reine du continent du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Finaliste malheureux de 1976, le pays organisateur rêve de mettre fin à 49 ans de disette.

Douzième au classement FIFA et demi-finaliste historique du Mondial 2022, le Maroc arrive avec le statut de grand favori. Sous la houlette de Walid Regragui, les Lions de l’Atlas semblent plus prêts que jamais à régner sur l’Afrique. (Source Africa Radio)



