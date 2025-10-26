Maroc: Rabat dans le Top 5 des 'meilleures destinations mondiales à découvrir en 2026'

Rabat, la capitale "fascinante" du Maroc, figure dans le Top 5 du classement des "25 meilleures destinations mondiales à découvrir en 2026" du célèbre magazine américain "National Geographic".

Dans ce classement annuel très attendu des globe-trotteurs et amateurs du voyage, publié cette semaine, la capitale marocaine se positionne devant des destinations mondiales très prisées, comme Rio de Janeiro (Brésil), Vancouver (Canada), Maui (Hawaii), Pays basque (Espagne) et Manille (Philippines).

"A la fois une ancienne ville impériale et une métropole cosmopolite, la capitale marocaine se démarque par les ruelles étroites de son ancienne médina du XIIe siècle, la Kasbah des Oudayas (...) mais aussi par la Tour Mohammed VI, un monument élégant qui offre une vue imprenable sur toute la ville depuis son observatoire à 250 mètres de hauteur, et le Théâtre Royal de Rabat, un édifice néo-futuriste conçu par l'architecte Zaha Hadid", écrit le magazine.

La publication ajoute que Rabat se distingue également par le magnifique site de Chellah, une nécropole islamique du XIVe siècle construite sur les ruines d'une colonie romaine, symbole de l'histoire riche de la ville, rappelant que le site a récemment rouvert ses portes après une restauration complète.

La capitale du Royaume abrite aussi le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, où une collection de plus de 500 oeuvres profondément ancrées dans l'art moderne marocain et africain rend hommage à des artistes tels que le photographe et designer Hassan Hajjaj.

Par ailleurs, National Geographic souligne que les bibliophiles en visite à Rabat peuvent prendre part à des événements littéraires et culturels tout au long de l'année dans les librairies et à la Bibliothèque nationale, rappelant dans ce cadre que la ville a été désignée Capitale mondiale du livre 2026 par l'UNESCO.

Le classement annuel des "25 meilleures destinations mondiales" de National Geographic met en lumière les destinations incontournables choisies par les explorateurs, photographes et rédacteurs du magazine américain, qui fait référence en la matière.