Maroc: Latifa Akharbach - La désinformation est désormais un risque systémique majeur

La désinformation constitue, aujourd'hui et partout dans le monde, «un risque systémique majeur qui appelle une réponse durable fondée sur la construction d'une résilience sociale», a affirmé Latifa Akharbach, présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA).

Cette résilience sociale «s'appuie à la fois sur la liberté d'expression et sur la responsabilisation de l'ensemble des acteurs de l'espace public, médiatique et numérique», a ajouté Mme Akharbach lors du Forum international des régulateurs organisé, les 20 et 21 octobre à Bogota, par l'International Institute of Communications (IIC), en partenariat avec la Commission de régulation des communications de Colombie.

Après avoir résumé l'approche de l'instance marocaine en matière de vulgarisation de la culture de la régulation, Mme Akharbach a souligné la nécessité de l'implication des usagers des médias, notamment des jeunes publics, dans la construction d'une résilience citoyenne face à la désinformation et à la manipulation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Intervenant dans le cadre d'un panel consacré à « la construction de la citoyenneté numérique et la lutte contre la désinformation», la présidente de la HACA a insisté, à ce propos, sur deux démarches à dimension stratégique : la généralisation de la littératie médiatique et la formation au numérique, ainsi que le renforcement du journalisme professionnel d'intérêt public.

L'agenda de cette conférence internationale a mis en exergue plusieurs thématiques d'une grande acuité pour la communauté internationale des régulateurs des médias et des télécommunications, telles que «L'évolution de la régulation de l'intelligence artificielle», «La promotion des investissements dans les infrastructures numériques stratégiques», «La régulation de la compétition sur le marché numérique», «La protection des mineurs en ligne», «L'éducation des publics aux médias et au numérique ».

Le Forum de l'IIC a connu la participation de nombreux représentants de haut niveau d'instances de régulation des médias, de régulateurs des télécommunications, de responsables gouvernementaux, de chercheurs et d'experts des technologies numériques issus de nombreux pays des cinq continents.

L'International Institute of Communications, dont la HACA est membre actif, est une organisation non gouvernementale à but non lucratif fondée en 1969 à Londres, ayant pour objectif, en tant que think tank, de développer les interactions entre opérateurs des médias et télécommunications, régulateurs, universitaires, chercheurs et représentants des gouvernements et d'approfondir leur réflexion croisée sur les perceptives d'évolution de ces secteurs et l'impact de cette évolution aux niveaux économique, social et culturel.