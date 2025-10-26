Maroc: Les joueurs de l'EN U20 expriment leur profonde gratitude à SM le Roi Pour Sa Haute sollicitude envers la jeunesse

Les joueurs de l'équipe nationale de football U20, championne du monde, ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain n'a eu de cesse d'entourer la jeunesse.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de la cérémonie offerte mercredi par SM le Roi et présidée, sur Hautes Instructions du Souverain, par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan en l'honneur des membres de l'équipe nationale, ils se sont dits honorés de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé suite à leur sacre historique au Chili.

Ainsi, le Capitaine de l'équipe nationale, Houssam Essadak, a fait part de sa grande joie et de son immense fierté après l'exploit inédit réalisé par les Lionceaux, soulignant qu'il est le fruit d'un travail de longue haleine de toutes les composantes de la sélection nationale.

Ce sacre constitue également une source de motivation pour remporter davantage de titres, qui vont conforter la place du Maroc dans le concert des grandes nations du football, a-t-il affirmé.

De son côté, Othmane Maamma a exprimé sa fierté du travail accompli par toute l'équipe pour décrocher ce titre mondial, ajoutant que l'ensemble des joueurs ont veillé à représenter dignement le Royaume lors de cette compétition mondiale.

"Je suis fier de l'exploit inédit de l'équipe nationale. Nous avons travaillé dur pour ramener le trophée", s'est réjoui le meilleur jeune joueur du mondial U20.

Il a remercié chaleureusement le peuple marocain pour son soutien constant à l'équipe tout au long du tournoi, affirmant que ce succès a été rendu possible grâce à cet élan collectif.

Pour sa part, Yassine Gessime, s'est dit heureux pour l'accueil réservé à l'équipe, se disant satisfait de cet exploit exceptionnel. "Notre volonté est de ne pas s'arrêter là. Nous sommes déterminés à poursuivre le travail afin de remporter de nombreux autres trophées", a-t-il assuré.