Maroc: Le Port Dakhla Atlantique, levier de prospérité régionale, au centre d'une rencontre au Parlement de Westminster

Le Port Dakhla Atlantique, nouvelle force de frappe de la stratégie maritime du Maroc et levier de développement, d'intégration, et de prospérité dans toute la région ouest-africaine, a été présenté lors d'une table ronde, tenue ce mercredi au siège du Parlement britannique.

Cette rencontre, marquée par la participation de l'ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni Hakim Hajoui et plusieurs membres des deux chambres du Parlement de Westminster, a constitué une occasion privilégiée d'échanger sur la stratégie portuaire du Royaume, une Nation maritime affirmée qui consolide sa présence sur l'échiquier portuaire mondial, portée par la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Prenant la parole en ouverture de la rencontre, M. Hajoui a mis en exergue l'importance stratégique du Port Dakhla Atlantique, projet central de l'Initiative Royale Atlantique.

Il a souligné que la région dispose d'un potentiel considérable de croissance, notamment dans les domaines de l'énergie verte et de l'industrialisation durable, des secteurs qui attirent particulièrement l'intérêt des entreprises britanniques. Le diplomate a ajouté que la région de Dakhla joue un rôle central dans le développement et la prospérité de l'ensemble de la région, mais également dans le renforcement de la sécurité de l'Europe.

L'Ambassadeur a rappelé le programme de développement intégré des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015, qui s'est traduit par des investissements d'envergure dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, ainsi que dans les projets sociaux, éducatifs et de santé. Ces initiatives ont permis la création de centaines de milliers d'emplois a-t-il précisé, et ont contribué à une amélioration notable du niveau de vie des habitants.

Pour sa part, Nisrine Louzzi, directrice de l'Aménagement du Port Dakhla Atlantique, a présenté un exposé détaillé appuyé par des chiffres, sur la dimension stratégique du Port Dakhla Atlantique, à la fois pour le développement du Maroc et ses provinces du Sud, que pour les échanges commerciaux et la croissance économique dans la région de l'Afrique de l'ouest, et au-delà dans l'ensemble du continent.

Rappelant la vocation du Maroc en tant que Nation maritime avec des côtes s'étendant sur plus de 3.500 KM, Mme Louzzi a braqué les projecteurs sur la politique de développement des ports au Maroc au regard de leur importance pour les échanges commerciaux.

De la 81e position sur l'indice de la connectivité internationale en 2007, le Maroc ambitionne de se hisser dans le top-20 mondial à la faveur notamment du Port Tanger-Med, a-t-elle dit, citant également le Port Nador West Med et le Port Dakhla Atlantique. Ce dernier port est au coeur de la stratégie portuaire nationale, a-t-elle souligné, relevant que pour faire des ports un catalyseur de croissance et de développement économique, il a été décidé d'adopter une approche inclusive à même de permettre à ces infrastructures de jouer pleinement leur rôle de facilitateurs d'échanges économiques.

Le Port Dakhla Atlantique ambitionne aussi d'être un point d'attrait des investissements internationaux et de s'imposer comme porte d'entrée vers le continent africain, a-t-elle dit, relevant que la construction de ce port s'inscrit pleinement dans l'Initiative Royale Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour offrir aux pays enclavés du Sahel un accès à l'Océan Atlantique et atteindre les marchés internationaux.

Il s'agit, là, de favoriser l'éclosion d'une prospérité partagée, condition fondamentale pour prémunir la région contre les menaces d'instabilité, a fait remarquer Mme Louzzi. Des échanges ont été engagés, par la suite, avec les parlementaires britanniques, convergeant vers la pertinence de la stratégie portuaire du Maroc, l'importance du Port Dakhla Atlantique pour la connectivité internationale et l'intérêt pour les investisseurs britanniques et internationaux.