Maroc: Les supply chains au coeur de la souveraineté économique et de la compétitivité des entreprises

Les supply chains sont désormais au coeur de la souveraineté économique et de la compétitivité des entreprises, a souligné, mercredi à Casablanca, le directeur général de Tanger Med Port Authority (TMPA), Idriss Aarabi.

Intervenant à l'ouverture de la 7ème édition des Tangier Logistics Days (TLD), initiée par le groupe Tanger Med sous le thème "L'innovation technologique au service des performances des Supply Chains", M. Aarabi a relevé que les supply chains, autrefois considérées comme de simples chaînes d'acheminement, sont devenues stratégiques, vitales, parfois même politiques.

Il a également noté que l'innovation technologique apparaît comme un facteur décisif pour relever trois défis majeurs liés à la performance économique, la compétitivité concurrentielle et la performance environnementale.

Par ailleurs, M. Aarabi a fait savoir que la réussite du complexe portuaire Tanger Med s'appuie sur une stratégie d'innovation continue.

D'après lui, il s'agit d'une digitalisation complète du passage portuaire, via le "Port Community System", véritable colonne vertébrale numérique reliant tous les acteurs de la chaîne logistique, du déploiement de technologies d'IA et d'analyse de données pour optimiser la gestion du trafic maritime et terrestre, et d'un port 100 % alimenté en électricité verte dès janvier 2025, marquant une étape majeure vers la neutralité carbone.

Pour sa part, Wolfgang Lehmacher, expert en stratégie des chaînes d'approvisionnement mondiales, a mis en avant la nécessité d'adopter une vision globale de la digitalisation, expliquant que l'enjeu ne réside pas uniquement dans la technologie elle-même, mais dans la manière de l'aborder et de l'intégrer.

"La technologie est avant tout une question de regard et d'attitude. Ce qui compte, ce n'est pas l'outil en soi, mais la façon dont nous l'utilisons pour améliorer les choses", a-t-il fait remarquer, insistant sur l'importance de faire de l'innovation un processus réfléchi et continu.

M. Lehmacher a plaidé pour un équilibre entre le progrès technique et la dimension humaine, indiquant que la réussite des chaînes d'approvisionnement modernes dépend autant de l'efficacité technologique que de la capacité des acteurs à en maîtriser les implications humaines et organisationnelles.

Réunissant près de 300 participants issus du secteur portuaire et logistique, au Maroc comme à l'international, les Tangier Logistics Days confirment leur rôle de rendez-vous incontournable pour les décideurs et experts de la supply chain.

Dans la continuité des éditions précédentes, cette rencontre a constitué une plateforme privilégiée de réflexion et de dialogue pour décrypter les défis actuels et futurs des chaînes d'approvisionnement, tout en partageant les meilleures pratiques et innovations.

Les discussions ont mis en lumière le potentiel de solutions telles que les "smart contracts" et la blockchain pour accroître l'efficience et réduire les incertitudes, ainsi que le rôle central de l'intelligence artificielle dans la transformation des supply chains, son intégration concrète, ses défis et sa capacité à constituer un levier de compétitivité.

L'impact de ces innovations sur l'évolution des métiers logistiques a également été abordé, ouvrant la voie à une réflexion approfondie sur les compétences de demain.

Dans cette continuité, une startup a présenté une démonstration inédite mettant en scène des populations synthétiques intelligentes (opérateurs, clients, chauffeurs, autorités portuaires...) capables de penser, décider et réagir, offrant ainsi aux entreprises, aux décideurs politiques et aux chercheurs la possibilité de tester des scénarios futurs, d'anticiper les comportements et d'améliorer la qualité de leurs décisions.