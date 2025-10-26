Maroc: Festival national du film de Tanger - Appel à développer des co-productions Nord-Sud plus équitables

Les meilleures pratiques à instaurer pour promouvoir des co-productions Nord-Sud plus justes et équilibrées ont été au centre d'une masterclass organisée mercredi dans le cadre de la 5ème édition du Concours Pitch et des rencontres professionnelles du Festival national du film de Tanger.

Cette masterclass, intitulée "Coproduire autrement, vers des collaborations plus équitables" et animée par la productrice indépendante Palmyre Badinier, a été l'occasion d'interroger les pratiques actuelles en matière de coproduction internationale et de discuter des moyens de les faire évoluer, de façon à encourager la créativité et la diversité en explorant de nouvelles pistes.

A cette occasion, Mme Badinier a passé en revue les différentes formes de coproduction existantes, les nuances entre elles et leurs répercussions sur les oeuvres cinématographiques des réalisateurs du Sud.

Mettant en avant son expérience en la matière, la professionnelle a expliqué qu'une coproduction équitable doit réunir plusieurs prérequis, à commencer par le choix d'un coproducteur expert capable de cibler un public plus large.

S'agissant de la question du financement, deuxième prérequis, elle a conseillé aux jeunes cinéastes de collaborer avec des coproducteurs disposant d'une expérience avérée dans le genre cinématographique ciblé et d'engager, au préalable, la conversation avec eux pour avoir une meilleure visibilité sur leurs disponibilités et contraintes.

Une co-production Nord-Sud déséquilibrée peut avoir des conséquences négatives sur le plan de la propriété intellectuelle, tant pour les cinéastes en herbe que pour ceux expérimentés, a averti Mme Badinier, mettant en lumière les pistes à privilégier pour protéger l'oeuvre cinématographique et "inverser le rapport de force" tout en préservant le narratif d'origine.

Diplômée en littérature arabe et en relations internationales, Palmyre Badinier débute sa carrière comme productrice à Ramallah, en Palestine, avant de s'établir à Genève pour enseigner la production à la HEAD - Genève. Elle a collaboré avec Akka Films et Rita Productions sur des projets suisses et étrangers, intervenant également comme experte pour Eurodoc, IDFAcademy et d'autres programmes internationaux.

La 5ème édition du Concours Pitch et des rencontres professionnelles (22-24 octobre) se veut un carrefour d'inspirations, de créations et de projets ambitieux où résonnent les voix émergentes du cinéma marocain aux côtés de celles venues d'Afrique et d'Europe.

Le Concours Pitch met en compétition neuf projets de longs métrages en cours de développement, retenus parmi 36 candidatures. Les porteurs de ces projets auront l'opportunité de les présenter devant un jury de professionnels du cinéma marocain et international. Ils bénéficieront de conseils et retours constructifs pour le développement de leurs scénarios et les meilleurs d'entre eux se verront attribuer des prix.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 25e édition du Festival national du film de Tanger (17-25 octobre) décernera 22 prix répartis entre les quatre compétitions: 14 prix pour les longs métrages de fiction, 3 prix pour les longs métrages documentaires, 3 prix pour les courts métrages de fiction et de documentaires et 2 prix pour les films d'écoles et d'instituts de cinéma