Maroc: Larache s'apprête à accueillir le Festival international Entrerritimos

La 14e édition du Festival international Entrerritmos de Larache se tiendra, du 28 octobre au 1er novembre, à l'initiative de l'Association Loukkos pour le tourisme durable.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, et le Conseil provincial et communal de Larache, avec le soutien de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cet événement s'inscrit dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de la Marche Verte.

Placée sous le thème "De Larache au monde: rencontre des cultures et universalité des valeurs", cette édition illustre la vision portée par l'association organisatrice, qui ambitionne de faire du festival une plateforme internationale de dialogue et d'échange culturels, indique un communiqué des organisateurs.

Comme à chaque édition, le festival réunira des troupes artistiques venues des cinq continents, qui offriront des spectacles musicaux et scéniques mettant en lumière la diversité des rythmes et des expressions culturelles, note la même source, précisant que cette programmation vise à insuffler au festival une dimension universelle et humaniste renouvelée..

Outre le Maroc, participeront cette année l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne, la Grèce, la Slovaquie, le Panama, l'Estonie, l'Irak, le Brésil, la Colombie et le Paraguay.

Dans un contexte mondial marqué par la multiplication des crises et des tensions, les organisateurs soulignent que le festival porte un message de paix et d'espoir, affirmant que l'art et le dialogue culturel constituent des vecteurs essentiels pour promouvoir les valeurs de compréhension mutuelle et de coexistence.

A travers des conférences, des ateliers interactifs et des performances collaboratives réunissant des artistes venus de divers horizons, le festival vise à promouvoir la culture du dialogue, à lutter contre les discours de haine et à renforcer une conscience humaine partagée, fondée sur la reconnaissance de la diversité comme une richesse, et non comme un facteur de division.

L'Association Loukkos pour le tourisme durable aspire à faire de cette édition une étape marquante dans l'histoire du festival, consolidant la position de Larache comme phare de métissage culturel au Maroc et dans le monde, et comme passerelle de coopération artistique et humaine.