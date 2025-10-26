Maroc: Liesse populaire à Rabat pour les Lionceaux de l'Atlas

Dans une ambiance festive pleine d'émotion, les membres de la sélection nationale de football U20, champions du monde, ont été chaleureusement accueillis, mercredi soir à Rabat, par une foule très nombreuse, venue célébrer leur exploit historique et inédit au Chili.

Dès l'après-midi, des centaines de supporters se sont massés le long des avenues Mohammed V et Hassan II et sur les principales places avoisinantes, dans l'attente du passage des joueurs à bord d'un bus à toit ouvert, brandissant le drapeau national et vêtus des maillots de l'équipe en vue d'exprimer leur immense fierté suite à ce sacre exceptionnel, qui conforte la place de choix qu'occupe le Royaume sur la carte footballistique mondiale.

De tous âges, ils ont tenu à exprimer leur joie immense et à accueillir en héros ces jeunes joueurs avec des chants et des youyous, ponctués de fumigènes, en signe de reconnaissance à la prouesse sans précédent des Lionceaux, qui ont remporté avec brio leur premier titre mondial, devenant ainsi la première sélection arabe à réaliser un tel exploit.

Dans des déclarations à la MAP, des citoyens se sont accordés à dire que ces champions ont inscrit dans le marbre le nom du Maroc grâce à leur performance lors du Mondial U20, en dominant les meilleures équipes du monde et en hissant haut le drapeau national dans le ciel du Chili.

"Remporter la Coupe du monde est un moment de ferveur nationale", a affirmé, à cette occasion, Othman (31 ans), venu de Tétouan, ajoutant que les Lionceaux de l'Atlas, dont l'exploit est une fierté pour tout le Maroc, ont écrit une page en or dans l'histoire du football national.

Pour sa part, Noura (13 ans), a déclaré avec enthousiasme être venue avec sa famille de Marrakech pour accueillir les héros de cette épopée, qui ont apporté une immense joie aux foyers marocains, de Tanger à Lagouira, et démontré que l'impossible n'est pas marocain.

Dans la même veine, Karim, 13 ans, de Salé s'est dit content des résultats obtenus par l'équipe nationale. "Je me souviendrai longtemps de ce jour, car il m'a fait rêver de porter un jour le maillot de l'équipe nationale et de soulever la Coupe comme ces champions", a-t-il dit.

Quant à Hassan (53 ans), un Marocain établi en Allemagne, il a affirmé être venu spécialement pour célébrer l'équipe nationale, se disant très heureux de cet exploit historique du football marocain, et des éloges de la presse allemande et internationale à l'égard de la sélection marocaine.

De son côté, Rim (18 ans), de Khémisset, s'est dite être ravie de ce sacre accompli par les protégés de Mohamed Ouahbi, ajoutant qu'elle s'est rendue à Rabat pour voir les Lionceaux de l'Atlas, qui ont honoré leur pays par une victoire retentissante en finale de la Coupe du monde au Chili.

Mouna (43 ans), elle, venue de France, a déclaré que les Marocains sont capables de réaliser des exploits historiques, notant qu'elle a tenu à se rendre au Maroc pour assister à cet accueil populaire réservé aux coéquipiers de Zabiri.

Alors que la foule commençait à se disperser dans une ambiance bon enfant, d'autres supporters continuaient, eux, à célébrer le sacre de l'équipe nationale un peu partout sur l'avenue Mohammed V, au rythme de chants populaires improvisés.