Angola: Nuno Caldas salue le rôle des médias dans le développement du pays

Luanda — Le Secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a salué samedi, à Luanda, la contribution des professionnels de la communication sociale au développement du pays, après avoir été décoré par le Président de la République, João Lourenço, de la médaille de l'Ordre de la Paix et du Développement.

S'exprimant devant la presse après la cérémonie, Nuno Caldas a exprimé sa reconnaissance envers l'ensemble des journalistes et techniciens qui, au cours des dernières décennies, ont garanti le droit à l'information, souvent dans des conditions difficiles, contribuant ainsi à la consolidation de la paix, de la démocratie et de la citoyenneté.

« Je souhaite dédier cette distinction à tous les jeunes qui, au cours des trente dernières années, ont travaillé à mes côtés dans divers projets. Nous continuerons à apporter notre contribution au développement du pays », a-t-il déclaré.

Évoquant l'initiative de l'Exécutif de distinguer des personnalités issues de divers domaines de la société civile parmi lesquelles des journalistes, des acteurs culturels et des responsables politiques, le secrétaire d'État a estimé que ce geste constitue une valorisation du mérite et du service rendu à la nation.

« Dans le domaine de la communication sociale, cette reconnaissance s'adresse également à tous les professionnels qui, sous le soleil ou sous la pluie, s'efforcent de transmettre l'information aux citoyens », a-t-il ajouté.

Concernant les défis du secteur, Nuno Caldas a souligné que la communication sociale demeure un domaine exigeant, réaffirmant l'engagement du Gouvernement à poursuivre des actions destinées à renforcer le capital humain et à promouvoir la modernisation technologique des organes publics et privés.

La cérémonie, présidée par le Chef de l'État, João Lourenço, a distingué plusieurs personnalités nationales reconnues pour leur contribution à la paix, au développement et à la promotion des valeurs de la société angolaise.