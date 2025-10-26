Angola: Le Président de la République décore le journaliste Joaquim do Espírito Santo Kamati

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a décerné, à titre posthume, la médaille de l'Ordre de la Paix et du Développement à feu Joaquim do Espírito Santo Kamati, éminent journaliste et cadre supérieur de l'Agence Angola Press (ANGOP).

Cette distinction s'inscrit dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance nationale et traduit la reconnaissance de l'État angolais à l'égard de la contribution exceptionnelle du défunt à la consolidation des médias, à la promotion de la paix et au progrès du pays.

La décoration a été remise à sa fille, Miriam Kamati, qui, visiblement émue, a déclaré que cet hommage constituait « un moment de grande fierté pour la famille », rappelant que son père « s'était dévoué corps et âme à sa profession et à la patrie ».

Né le 1er août 1957 dans la commune de Ukuma, province de Huambo, Joaquim Kamati intégra les cadres de l'ANGOP le 23 avril 1979, se distinguant comme l'un des premiers journalistes de l'agence.

Bénéficiant d'une formation professionnelle en ex-Yougoslavie, il occupa successivement plusieurs fonctions de responsabilité, notamment celles de chef du desk anglais, de la division Afrique, de la division économique et du desk extérieur portugais.

Il exerça également les fonctions de délégué de l'ANGOP à Londres (1988-1992), puis d'attaché de presse auprès de la mission diplomatique d'Angola en Éthiopie et de l'Union africaine (2000-2006).

En 2010, il rejoignit le conseil d'administration de l'ANGOP, où il demeura jusqu'à son décès survenu en mai 2014.