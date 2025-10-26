Angola: Le Président de la République décore le directeur de l'Information de l'ANGOP

Luanda — Le directeur de l'Information de l'Agence Angola Press (ANGOP), Santos Rosa, a été décoré par le Président de la République, João Lourenço, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, en reconnaissance de sa contribution au développement de la communication sociale en Angola.

S'adressant à la presse après la cérémonie, Santos Rosa a qualifié cette distinction de moment de grande fierté et d'émotion, estimant qu'elle représente la reconnaissance d'un parcours exigeant, mais couronné de réussite.

« C'est le reflet de nombreuses années de travail, de dévouement et d'engagement envers la profession, toujours dans le souci de servir l'Angola », a-t-il déclaré.

Le lauréat a dédié cette décoration à sa famille, à ses amis et à ses collègues de profession, en particulier à l'Agence Angola Press, qu'il a décrite comme une véritable école de professionnalisme, de citoyenneté et de rigueur journalistique.

« C'est avant tout un encouragement à poursuivre le travail avec humilité et un profond sens du devoir », a-t-il ajouté.

Évoquant l'évolution du journalisme national au cours des cinquante dernières années, Santos Rosa a mis en avant le rôle déterminant des médias dans la consolidation de la paix, le renforcement de la démocratie et la construction de l'unité nationale.

Selon lui, le journalisme angolais a accompagné de près les grands moments de l'histoire du pays, relevant de nombreux défis et contribuant à la préservation de la mémoire collective.

« La contribution des professionnels de la communication, en particulier celle de l'ANGOP, a été essentielle pour informer avec vérité, former les consciences et renforcer la citoyenneté. Je suis fier d'avoir pris part à cette trajectoire et d'avoir, dans la mesure de mes moyens, contribué au renforcement de la presse et au développement de l'Angola », a-t-il souligné.

S'adressant à la jeunesse, Santos Rosa a exhorté les jeunes à croire en la force du travail et de la persévérance comme voie vers la réussite.

Avec une carrière entamée en 1989 à l'ANGOP, Santos Rosa a été reporter lors du processus de paix, des élections générales de 1992, ainsi que des négociations ayant conduit à la signature et à la mise en oeuvre de l'Accord de Lusaka.

Il a occupé plusieurs fonctions de direction au sein de la rédaction, notamment celle de rédacteur en chef de la Rédaction nationale, et a représenté l'Angola comme attaché de presse dans des missions diplomatiques au Nigéria et auprès des Nations Unies à New York.

Depuis le 1eᣴ août 2024, il exerce les fonctions de Directeur de l'Information de l'ANGOP.