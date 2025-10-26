Angola: Le Gouvernement juge illégale la grève des officiers de justice

Luanda — Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme (MINJUSDH) a déclaré, ce samedi à Luanda, que la grève annoncée par le Syndicat des Officiers de Justice d'Angola (SOJA), prévue pour débuter lundi 27 octobre, est illégale.

Dans un document adressé à l'Agence Angola Press (ANGOP), le ministère précise que la procédure légale de déclaration de grève « est entachée de plusieurs irrégularités qui compromettent sa validité », en violation des dispositions de la Loi sur le droit de grève.

Selon la note, ladite loi stipule que la décision de recourir à la grève ne peut être prise que lors d'une assemblée de travailleurs convoquée spécifiquement à cet effet.

Ainsi, le SOJA « ne saurait se substituer aux fonctionnaires du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme », l'assemblée générale du syndicat n'ayant ni la compétence ni la légitimité juridique pour délibérer sur l'exercice de ce droit.

Le document rappelle également que toute grève doit obligatoirement être précédée d'une tentative de résolution amiable du conflit, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la Loi sur la grève.

« Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme n'a connaissance d'aucun différend ni désaccord en cours avec les travailleurs, et n'a reçu aucune communication officielle à ce sujet », peut-on lire dans la note.

Les officiers de justice angolais ont annoncé une grève générale à partir de lundi 27 octobre, revendiquant l'approbation de leur statut rémunératoire, l'amélioration des conditions de travail, ainsi que la restitution de certains avantages supprimés.